Nach dem erneuten Streik der Lokführergewerkschaft GDL mit bundesweiten Auswirkungen im Schienenverkehr bemüht sich die Deutsche Bahn erneut um eine Beilegung des Tarifkonflikts. Der Staatskonzern lud die GDL für Montag zu erneuten Tarifverhandlungen ein.

Die GDL knüpft ihre Teilnahme jedoch an Bedingungen: Bis Sonntag, 18 Uhr, muss die Bahn ein neues und verbessertes Tarifangebot vorlegen.

Der fünfte Arbeitskampf im laufenden Tarifkonflikt endete am Freitagnachmittag. Der S- und Regionalverkehr wird schrittweise wieder aufgenommen, im Fernverkehr gilt am Samstag wieder der reguläre Fahrplan.

Die GDL strebt künftig kurzfristigere Streiks an, was die Planung für die Bahn erschwert. GDL-Chef Claus Weselsky schließt auch Arbeitskämpfe über Ostern nicht aus.

Die Bahn pocht auf den Vorschlag der Moderatoren, der eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit in zwei Stufen von 38 auf 36 Stunden bis 2028 vorsieht. Die GDL fordert eine schnellere Umsetzung und weitere Verbesserungen. Die Verhandlungen bleiben weiterhin schwierig, ein baldiges Ende des Tarifkonflikts ist nicht in Sicht.

Warnstreik bei der Lufthansa: Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf betroffen

Auch der Warnstreik bei der Lufthansa wirkt sich zwischen Mittwochabend und Samstagmorgen auf die größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen – Düsseldorf und Köln/Bonn – aus.

Hinzu kam der unangekündigte Verdi-Streik im Bereich der Sicherheitskontrollstellen: Am Donnerstag, dem 7. März, von 3.30 Uhr bis 24 Uhr, waren Beschäftigte, die in der Fluggastkontrolle, in der Personal- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind, zum Streik aufgerufen.

mit Material der dpa