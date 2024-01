Streik bei DB live: 50 Prozent aller Züge in NRW fallen aus

Der sechstägige Streik bei der Bahn ist gestartet. Das bedeutet auch in Nordrhein-Westfalen erhebliche Einschränkungen für Reisende und Pendler. Wie dem regionalen Info-Portal Zuginfo.nrw zu entnehmen war, waren in dem Bundesland insgesamt 41 Regionalbahnen (RE und RB) und S-Bahn-Linien vom Streik betroffen, zu dem die Lokführergewerkschaft GDL aufgerufen hatte und der am Mittwochmorgen im Personennahverkehr begann.

Die Deutsche Bahn hat einen ausgedünnten Notfahrplan eingerichtet. Dieser laufe stabil, sagte ein Bahnsprecher. Das Wetter verschärfte die Lage nach seinen Worten nicht zusätzlich: Durch den Sturm habe es bisher keine größeren Beeinträchtigungen gegeben.

24. Januar 2024, 13.12 Uhr: 50 Prozent aller Bahnen fallen aus

Laut dem Info-Portal zuginfo.nrw waren vom bisherigen Streik insgesamt 41 Regionalbahnen (RE und RB) und S-Bahn-Linien betroffen. Auf der anderen Seite fahren 42 Regionalbahn- und S-Bahn-Linien ohne Einschränkungen – und durchaus pünktlich, wie man bei der Rheinischen Post berichtet.

24. Januar 2024, 12.48 Uhr: Verhandlungen festgefahren

Knackpunkt der Verhandlungen ist die Forderung der GDL nach einer Absenkung der Arbeitszeit für Beschäftigte im Schichtbetrieb. Vor allem Lokführer und Zugbegleiter sind in der GDL organisiert. Ihre Wochenarbeitszeit soll von 38 auf 35 Stunden sinken, ohne, dass sie auf Geld verzichten müssen. In einem Schreiben an die Deutsche Bahn hat die Gewerkschaft die Forderungen weiter konkretisiert.

„Die Vorschläge orientieren sich an den Tarifabschlüssen, die wir in den vergangenen Wochen mit unseren Tarifpartnern erzielen konnten“, heißt es in dem Schreiben, das die GDL am Mittwoch veröffentlicht hat. Die Arbeitszeitreduzierung soll demnach stufenweise umgesetzt werden, der letzte Schritt soll zum 1. Januar 2028 erfolgen.

Die Bahn lehnte die Vorschläge der GDL als Grundlage für weitere Verhandlungen ab. Es handele sich lediglich um die „Wiederholung altbekannter Maximalforderungen“, sagte eine Sprecherin am Mittwochmorgen. „Was die Deutsche Bahn AG macht, ist nichts anders als die wiederholende Ablehnung aller Forderungen“, kritisierte GDL-Chef Claus Weselsky am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. Die Bahn bewege sich nur millimeterweise. Auf die Frage, wann die Gewerkschaft wieder verhandeln werde, sagte der Gewerkschafter: „Sobald die Deutsche Bahn vom hohen Ross herunter kommt.“

24. Januar 2024, 11.55 Uhr: Verkehrsminister fordert Schlichtung

Schon nach der zweiten Verhandlungsrunde hatte die GDL die Gespräche mit der Bahn für gescheitert erklärt. Seit November wurde nicht mehr verhandelt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) forderte die Gewerkschaft am Mittwoch auf, über eine Schlichtung mit einem externen Vermittler zu einer Lösung zu kommen.

Er erwarte von der Gewerkschaft, dass sie Verantwortung übernehme und an den Verhandlungstisch komme, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk. „Und wenn das so festgefahren ist, dass man offensichtlich nicht mehr miteinander reden kann, dann brauchen wir dringend eine Mediation oder ein Schlichtungsverfahren.“ Allerdings schätzt auch der Minister die Chancen für eine Schlichtung derzeit als gering. Die GDL lehnt ein solches Verfahren weiterhin ab.

24. Januar 2024, 10 Uhr: Etliche Staus auf NRWs Straßen

Aufgrund des Streiks ist die Situation auf den Straßen im Berufsverkehr sehr angespannt. Gegen 9 Uhr waren es insgesamt 251 Kilometer Stau in Nordrhein-Westfalen. Betroffen waren vor allem die A1, die A4, die A46 und die A57.

Bestreikte Stellwerke könnten für zusätzliche Ausfälle sorgen

Nicht bestreikt wurden Züge kleinerer Bahnunternehmen wie National Express, Eurobahn und RheinRuhrBahn. Alles in allem fuhren laut zuginfo.nrw am Mittwochmorgen 42 Regionalbahn- und S-Bahn-Linien ohne Einschränkungen – also etwa so viele wie vom Streik betroffen waren.

Die Bahn-Konkurrenten wiesen allerdings darauf hin, dass einzelne Züge ausfallen könnten, wenn etwa Stellwerke bestreikt würden. Der Sprecher der Deutschen Bahn sagte, dass es möglicherweise punktuelle Arbeitsniederlegungen in Stellwerken gebe. Diesbezüglich gebe es bisher aber keine größeren Auswirkungen.

Lokführer streiken für geringere Wochenarbeitszeit

Im seit November laufenden Tarifstreit ist es der vierte und mit sechs Tagen längste Arbeitskampf. Neben finanziellen Forderungen dreht sich die Auseinandersetzung vor allem um das Thema Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter. Die GDL will diese von 38 auf 35 Stunden bei gleichbleibendem Gehalt absenken. Die Bahn hat bisher ein Wahlmodell angeboten, das eine einstündige Absenkung ohne finanzielle Einbußen vorsieht. Wer sich dagegen entscheidet, erhält stattdessen 2,7 Prozent mehr Geld. Gewerkschaftschef Claus Weselsky sieht in der Offerte keine Grundlage für weitere Verhandlungen.

Die Deutsche Bahn bittet Reisende, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren. Tickets für geplante Reisen können zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.

