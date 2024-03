Bahnstreik in NRW: Diese Züge fahren am Dienstag trotzdem

In der Fortsetzung des GDL-Streiks müssen Reisende und Pendler in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Tagen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Auf vielen Strecken im Land fallen ab Dienstagmorgen (2 Uhr) zahlreiche Züge und S-Bahnen aus. Der Streik, zu dem die Lokführergewerkschaft GDL aufgerufen hat, soll bis Mittwochmorgen (2 Uhr) dauern.

So versuche die DB trotz des kurzen Vorlaufs, für den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr wieder ein Grundangebot anzubieten, hieß es weiter. Im Fernverkehr sollen demnach längere Züge mit mehr Sitzplätzen eingesetzt werden.

Fahrgäste können sich auf dem Portal Zuginfo.NRW einen Überblick verschaffen.

Dazu passend: Wann, wer und wie lange? Ein Überblick zu den NRW-Streiks im Bahnverkehr

GDL-Streik am Dienstag: Diese Züge fahren trotzdem

Wegen des reduzierten Angebots empfiehlt die Deutsche Bahn, im Fernverkehr frühzeitig einen Sitzplatz zu reservieren. Im Regional- und S-Bahnverkehr ist es ebenfalls das Ziel, ein Grundangebot aufrechtzuerhalten. Der Umfang dieses Angebots kann jedoch je nach Region stark variieren. Es ist daher auch im Regionalverkehr mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen.

Die Privatbahnen sind vom Streik nicht direkt betroffen, Auswirkungen auf den Betrieb aber trotzdem möglich, wenn Personal in den Stellwerken fehlen sollte.

Das Grundangebot wird schrittweise in der Fahrplanauskunft auf bahn.de und im DB Navigator veröffentlicht, heißt es auf der Website. Auch eine kostenlose Sonderhotline (08000 99 66 33) soll kurzfristig Abhilfe schaffen.

Sobald bekannt ist, welche Züge trotz Streiktags in NRW fahren, werden wir diese Informationen an dieser Stelle ergänzen.

Diese Züge fuhren an den bisherigen Streiktagen trotzdem und werden (wahrscheinlich) auch am Dienstag fahren:

National Express : RE1, RE4, RE5, RE7, RE11, RB48

: RE1, RE4, RE5, RE7, RE11, RB48 Eurobahn : RE3, RE13, RE78, RE82, RB50, RB59, RB61, RB65, RB66, RB69, RB71, RB72, RB73, RB89

: RE3, RE13, RE78, RE82, RB50, RB59, RB61, RB65, RB66, RB69, RB71, RB72, RB73, RB89 RheinRuhrBahn : RE14, RE44, RB31, RB36

: RE14, RE44, RB31, RB36 Westfalenbahn : RE70

: RE70 Rurtalbahn: RB21, RB28

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Deutsche Bahn Konzern (@deutschebahn)

Die Deutsche Bahn bittet Reisende, sich vor Fahrtantritt zu informieren, ob ihre Verbindung verfügbar ist. Fahrgäste können ihre geplante Reise auch verschieben und ihr Ticket zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt nutzen, die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket zum Zielort gelte dabei auch mit einer geänderten Streckenführung.

Weiterlesen: Bahnstreik in NRW: Erstattungen und Ausweichmöglichkeiten – das müssen Reisende jetzt wissen

S-Bahn-, RE- und RB-Linien sollen in NRW wahrscheinlich trotz Streiks fahren

Die Deutsche Bahn hat für den 24-Stunden-Streik ein Grundangebot an Zugverbindungen angekündigt. Diese RE-, RB- und S-Bahnlinien sollten auf bestimmten Strecken, basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Streiks, wahrscheinlich ohne größeren Einschränkungen wieder verkehren:

RE1 (RRX) Aachen Hbf – Hamm (Westf) Hbf

Aachen Hbf – Hamm (Westf) Hbf RE3 Düsseldorf Hbf – Hamm (Westf)

Düsseldorf Hbf – Hamm (Westf) RE4 Aachen Hbf – Dortmund Hbf

Aachen Hbf – Dortmund Hbf RE5 (RRX) Wesel – Koblenz Hbf

Wesel – Koblenz Hbf RE6 (RRX) Köln/Bonn Flughafen – Minden (Westf)

Köln/Bonn Flughafen – Minden (Westf) RE7 Krefeld Hbf – Rheine

Krefeld Hbf – Rheine RE10 Kleve – Düsseldorf Hbf

Kleve – Düsseldorf Hbf RE11 (RRX) Hamm (Westf) Hbf – Kassel-Wilhelmshöhe

Hamm (Westf) Hbf – Kassel-Wilhelmshöhe RE13 Venlo – Hamm (Westf) Hbf

Venlo – Hamm (Westf) Hbf RE14 Borken – Coesfeld (Westf) – Essen Hbf

Borken – Coesfeld (Westf) – Essen Hbf RE15 Münster Hbf – Emden

Münster Hbf – Emden RE16 Iserlohn – Essen Hbf

Iserlohn – Essen Hbf RE17 Hagen Hbf – Warburg (Westf)

Hagen Hbf – Warburg (Westf) RE19 Düsseldorf Hbf – Arnhem Central

Düsseldorf Hbf – Arnhem Central RE34 Siegen Hbf – Dortmund Hbf

Siegen Hbf – Dortmund Hbf RE37 Neuss Hbf – Krefeld Hbf

Neuss Hbf – Krefeld Hbf RE42 Mönchengladbach Hbf – Münster (Westf) Hbf (Bitte beachten, dass die Züge mit der Relation Essen Hbf – Münster (Westf) Hbf entfallen)

Mönchengladbach Hbf – Münster (Westf) Hbf (Bitte beachten, dass die Züge mit der Relation Essen Hbf – Münster (Westf) Hbf entfallen) RE44 Moers – Bottrop Hbf

Moers – Bottrop Hbf RE47 Düsseldorf – Remscheid-Lennep

Düsseldorf – Remscheid-Lennep RE60 Rheine – Braunschweig

Rheine – Braunschweig RE70 Bielefeld – Braunschweig

Bielefeld – Braunschweig RE78 Bielefeld – Nienburg

Bielefeld – Nienburg RE82 Bielefeld – Altenbeken

Bielefeld – Altenbeken RB21 Nord Linnich – Jülich-Düren

Linnich – Jülich-Düren RB21 Süd Düren – Heimbach

Düren – Heimbach RB31 Duisburg – Xanten

Duisburg – Xanten RB35 Gelsenkirchen Hbf – Mönchengladbach Hbf

Gelsenkirchen Hbf – Mönchengladbach Hbf RB36 Duisburg Ruhrort – Oberhausen Hbf

Duisburg Ruhrort – Oberhausen Hbf RB48 Wuppertal-Oberbarmen – Bonn-Mehlem

Wuppertal-Oberbarmen – Bonn-Mehlem RB50 Lünen – Münster (Westf) Hbf

Lünen – Münster (Westf) Hbf RB53 Dortmund Hbf – Iserlohn

Dortmund Hbf – Iserlohn RB59 Dortmund Hbf – Soest

Dortmund Hbf – Soest RB61 Hengelo – Bielefeld Hbf

Hengelo – Bielefeld Hbf RB65 Münster (Westf) Hbf – Rheine

Münster (Westf) Hbf – Rheine RB66 Münster (Westf) Hbf – Osnabrück

Münster (Westf) Hbf – Osnabrück RB67 Bielefeld Hbf – Münster (Westf) Hbf

Bielefeld Hbf – Münster (Westf) Hbf RB69 Bielefeld Hbf – Münster (Westf) Hbf

Bielefeld Hbf – Münster (Westf) Hbf RB71 Bielefeld Hbf – Rahden

Bielefeld Hbf – Rahden RB72 Herford – Paderborn

Herford – Paderborn RB73 Bielefeld Hbf – Lemgo-Lüttfeld

Bielefeld Hbf – Lemgo-Lüttfeld RB89 Münster (Westf) Hbf – Paderborn

Münster (Westf) Hbf – Paderborn S7 Wuppertal Hbf – Remscheid

Wuppertal Hbf – Remscheid S28 Wuppertal Hbf – Kaarster See

Weitere passende Themen:

Lösung im Konflikt weiter offen

Die Bahn wollte mit der GDL verhandeln, aber die GDL stellte ein Ultimatum: neues Angebot bis Sonntagabend 18 Uhr. Die Bahn lehnte ab und bot nur Verhandlungen am Montag an. Die GDL kündigte daraufhin einen neuen Streik an. Gewerkschaftschef Weselsky droht mit kürzeren Vorlaufzeiten für Streiks.

Es wird auf die bereits sechste Arbeitskampfrunde im Tarifstreit im Personenverkehr hinauslaufen. Dieser läuft seit Anfang November. Seither ist offen, wie eine Lösung im Konflikt zustande kommen soll. Die Gewerkschaft fordert nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter ohne finanzielle Einbußen.

mit Material der dpa