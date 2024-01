Bahnstreik in NRW: Erstattungen und Ausweichmöglichkeiten – das müssen Reisende jetzt wissen

Seit Mittwochmorgen wird die Deutsche Bahn bundesweit bestreikt. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr in Nordrhein-Westfalen. Bis Freitag soll es dadurch zu etlichen Ausfällen und Verspätungen kommen.

>> Bahnstreik in NRW läuft – Reisende trotz Notfahrplans aufgeschmissen <<

Lediglich ein Fünftel aller Fernverkehrszüge soll in den kommenden Tagen fahren. Für NRW bedeutet das den Ausfall von 25 Linien, wie der WDR schreibt. Ersatzbusse sollen aber stellenweise eingesetzt werden. So etwa zwischen Dortmund und Hagen, Köln und Siegen oder Krefeld und Kleve. Zudem ist ein Notfahrplan eingerichtet, die Informationen dazu sind auf bahn.de zu finden oder in der Smartphone-App DB Navigator, so eine Sprecherin.

Von dem Streik ausgenommen sind hingegen Privatbahnen. Dazu gehören unter anderem die Westfalenbahn, das Unternehmen National Express oder Eurobahn. Wenn jedoch in den Stellwerken auch nicht gearbeitet wird, können auch diese Anbieter ein Problem mit der Pünktlichkeit ihrer Züge bekommen.

So bekommt ihr euer Geld für ein Bahnticket zurück

Seit Montagnachmittag hat die Bahn bereits einen Ersatzfahrplan online bereitgestellt. Wer dennoch wegen des Streiks festsitzt, aber ein gebuchtes Ticket besitzt, soll diese Tickets flexibel an anderen Tagen nutzen dürfen, denn an einem Streiktag soll die Zugbindung nicht gelten, schreibt der WDR. Alternativ können sich alle Bahnreisenden unter der Rufnummer 08000 996633 kostenfrei informieren.

Wer sein Geld zurückfordern möchte, muss eine Verspätung der Verbindung von mindestens 60 Minuten angeben können. Erst dann wird der Fahrpreis erstattet und auch nur, wenn die Fahrt nicht angetreten wurde. Allerdings gilt dies auch für verpasste Anschlüsse.

Ein Antrag für die Kostenerstattung kann über das Kundenkonto auf digitalem Weg oder per Post mit dem Fahrgastrechteformular gestellt werden. Die Formulare sind erhältlich im DB Reisezentrum. Wer seinen Sitzplatz stornieren möchte, kann dies ebenfalls kostenfrei erledigen.

Verkehrslage auf den Straßen nicht sonderlich hoch

Wer aufgrund des Streiks in einer fremden Stadt strandet, kommt nicht umhin, sich ein Hotelzimmer zu suchen. Sowohl das Taxi zum Hotel als auch die Unterkunft selber sollten in einem angemessenen Rahmen bleiben. Denn es obliegt immer noch der Bahn selbst, wie viel sie von den entstandenen Kosten erstattet. Hier entscheidet der Einzelfall. Informationen können sich Reisende vorab am Bahnschalter oder bei der Service-Hotline einholen.

Wer wegen des Streiks auf das Auto zurückgreifen möchte, der braucht laut WDR nicht mit mehr Staus zu rechnen. So soll das Verkehrsaufkommen höchstens einer durchschnittlichen Verkehrslage entsprechen. Lediglich in den Ballungszentren könnte es zu den Stoßzeiten etwas voller werden. Unfälle und Witterungsbedingungen könnten aber jederzeit für größere Probleme sorgen. Am besten sei es daher, Reisen umzuplanen oder, wenn möglich, von daheim zu arbeiten.

Streik kein Grund für Freistellung von der Arbeit

Wer dennoch auf die Bahn angewiesen ist, muss nicht immer damit rechnen, dass der Arbeitgeber Verständnis für die Situation seines Angestellten zeigt. Denn Bahnstreiks sind keine zulässige Entschuldigung für ein Zuspätkommen oder Fernbleiben der Arbeit. Im härtesten Fall muss die Zeit nachgearbeitet oder eine Lohnkürzung hingenommen werden.