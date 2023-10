Traurige Meldung: Nächster beliebter Kölner Weihnachtsmarkt kündigt Aus an

Erst musste die beliebte Heavenue dran glauben, jetzt kündigt auch noch Rooftop Xmas sein Aus an. Nach zwei erfolgreichen Jahren auf dem Dach des Parkhauses Brückenstraße in der Kölner Altstadt verkünden die Veranstalter des „höchsten Weihnachtsmarktes von Köln“ nun das Ende von Rooftop Xmas. „Sorry we’re closed“ heißt es in einem Visual Statement auf der Instagramseite von Rooftop_Cologne.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rooftop Cologne (@rooftop_cologne)

Darunter geht es weiter: „Bye, Bye höchster Weihnachtsmarkt Kölns. Nach zwei wundervollen Jahren Rooftop Xmas müssen wir euch leider verkünden, dass es den höchsten Weihnachtsmarkt Kölns in Zukunft nicht mehr geben wird. Danke für Eure zahlreichen Besuche und die wunderschöne Zeit, die wir mit Euch zusammen erleben durften.“

Weihnachtsmärkte in Köln: Rooftop Xmas kündigt Aus an

Es klingt endgültig: „Wir haben es sehr genossen und hoffen, ihr erinnert euch auch gerne an eure Rooftop-Xmas-Momente zurück.“ Nach einem eventuellen Comeback hört sich das nicht an. Die Fans zeigen sich in den Kommentaren betroffen und fragen nach den Gründen für das Weihnachtsmarkt-Aus. Die Veranstalter klären auf: „Der logistische Aufwand mit dem Kran, Restaurant und Buden und Elektrik, Wasser etc. auf das Parkhausdach zu bekommen ist einfach zu groß geworden.“

Hintergrund: Bei Rooftop Xmas gab es nicht nur Foodtrucks der beliebtesten Kölner Restaurants (etwa Fette Kuh oder Haus Unkelbach), sondern auch ein Rooftop-Restaurant namens DomView. Hier konnten Weihnachtsmarktbesucher sogar Drei-Gänge-Menüs bestellen und dabei die Aussicht über das beleuchtete Köln genießen.

Aber: Auch ohne den beliebten queeren Weihnachtsmarkt Heavenue am Rudolfplatz und den Rooftop-Weihnachtsmarkt in der Altstadt hat Köln noch jede Menge Weihnachtsmärkte zu bieten. Eine Übersicht über die schönsten Märkte 2023 findet ihr hier.