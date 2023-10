Heavenue fällt aus: Kölns queerer Weihnachtsmarkt wird erneut abgesagt

Jahrzehntelang war Heavenue unter dem Namen „Christmas Avenue“ bekannt und hob sich insbesondere durch silber-leuchtende Buden von den restlichen Weihnachtsmärkten in Köln ab. Hier erinnerte jeder Stand mehr an Einhörner und Regenbogen als an rot-weiße Weihnachtsmänner. Und genau das liebten Besucher der Heavenue.

Der Markt wurde von und für die queere Szene veranstaltet, lockte aber auch jedes Jahr Tausende Heteros auf die Hahnenstraße am Rudolfplatz (Höhe Sparkasse). Ob bunt-gebrannte Mandeln oder heiße Cocktails mit Sahne – die Heavenue war alles andere als 08/15.

Doch jetzt muss der beliebte queere Weihnachtsmarkt schon zum zweiten Mal in Folge abgeblasen werden. Das teilten die Veranstalter auf Facebook mit: „Leider müssen wir euch mitteilen, dass auch in diesem Jahr die Pforten von Kölns buntestem Weihnachtsmarkt geschlossen bleiben.“ Der Grund: Die bisherige Veranstaltungsfläche stehe den Organisatoren nicht mehr zur Verfügung. In den Kommentaren hagelt es Enttäuschung, die hauptsächlich durch Heul-Emojis zum Ausdruck gebracht wird.

Doch es gibt auch einen kleinen Lichtblick für Fans der Heavenue. In dem Beitrag heißt es nämlich weiter: „Aber es besteht Hoffnung auf ein prächtiges Comeback in 2024. Unsere Elfen arbeiten weiterhin fleißig, um vielleicht sehr bald schon ein Weihnachtswunder zu ermöglichen.“

