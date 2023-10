Top 10: Das sind die gefährlichsten Straßen in NRW – mehr als die Hälfte sind in Köln

Ob Stolpergefahr oder Schlagloch-Alarm: Das Land NRW hat in Sachen Straßensanierung definitiv Luft nach oben. Erst kürzlich berichtete Tonight News über die krassen Krater-Landschaften auf Kölns Straßen. Und tatsächlich: Die gefährlichsten Straßen NRWs liegen in der Domstadt. Das hat eine aktuelle Studie der Allianz-Direct-Versicherung ermittelt.

Auf sechs Kölner Straßen hat es die meisten Unfälle mit schwer verletzten Personen gegeben. Hier kommen die Top 10 der gefährlichsten Straßen in NRW:

1: Venloer Straße, Köln (33 Unfälle 2022, davon vier mit schwer Verletzten)

(33 Unfälle 2022, davon vier mit schwer Verletzten) 2: Kalker Hauptstraße, Köln (32 Unfälle, davon zwei schwer Verletzte)

(32 Unfälle, davon zwei schwer Verletzte) 3: A3, Köln-Mülheim (28 Unfälle, davon fünf schwer Verletzte)

(28 Unfälle, davon fünf schwer Verletzte) 4: Aachener Straße, Köln-Braunsfeld (28 Unfälle, davon vier schwer Verletzte)

(28 Unfälle, davon vier schwer Verletzte) 5: A3/A4, Köln-Merheim /Köln-Kalk (28 Unfälle, davon drei schwer Verletzte)

(28 Unfälle, davon drei schwer Verletzte) 6: Aachener Straße, Köln-Lindenthal (28 Unfälle, davon einer schwer verletzt)

(28 Unfälle, davon einer schwer verletzt) 7: Wilhelmstraße, Hamm (26 Unfälle, davon drei schwer Verletzte)

(26 Unfälle, davon drei schwer Verletzte) 8: Bornstraße/Nordmarkt, Dortmund (26 Unfälle, davon einer schwer verletzt)

(26 Unfälle, davon einer schwer verletzt) 9: Kölner Straße, Düsseldorf (25 Unfälle, davon vier schwer verletzt)

(25 Unfälle, davon vier schwer verletzt) 10: Düsseldorfer Straße, Langenfeld (25 Unfälle, davon keiner schwer)

Studie: In diesen Bundesländern passieren die meisten Unfälle – NRW auf Platz neun

In der Landeshauptstadt Düsseldorf gibt es keine Straße, die es in die Top 10 der gefährlichsten Straßen NRWs geschafft hat. Auffällig: Im Vergleich zu 2021 sei die Unfallrate 2022 wieder rasant angestiegen. Das hänge mit der Corona-Pandemie zusammen. „Durch das Aufheben vieler Pandemie-Maßnahmen waren womöglich mehr Menschen im Straßenverkehr unterwegs, wodurch auch die Zahl der erfassten Autounfälle wieder zunahm.“, heißt es in der Pressemitteilung der Allianz-Direct-Versicherung.

Im Vergleich zu den 15 anderen Bundesländern in Deutschland liegt NRW laut der Studie auf Platz neun. Am meisten Unfälle ereignen sich demnach in Hamburg und Bremen. Am sichersten fahrt ihr in Thüringen.