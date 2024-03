Internationaler Tag gegen Rassismus in Köln: Hier droht Verkehrschaos

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus haben mehrere Privatpersonen am Donnerstag (21. März) in der Zeit zwischen 15 und 23 Uhr zu Versammlungen mit Aufzügen im Kölner Stadtgebiet aufgerufen. Einige werden sich um 19 Uhr am Konrad-Adenauer-Ufer in Höhe der Bastei zu einer gemeinsamen Abschlusskundgebung treffen. Wie die Polizei Köln mitteilt, ist ab 15 Uhr mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet zu rechnen. Der Kölner Hauptbahnhof werde ab 15 Uhr nicht mit dem Auto erreichbar sein.

Internationaler Tag gegen Rassismus in Köln: Hier finden die Versammlungen und Märsche statt

Köln setzt sich gegen Rassismus und für eine bunte Vielfalt in der Gesellschaft ein. Das zeigte zuletzt auch die Ramadan-Straßenbeleuchtung in Ehrenfeld, die allerdings bei manchen für Unmut sorgte.

Dennoch: Köln ist und bleibt eine weltoffene Stadt mit vielen Bürgern, die sich regelmäßig gegen Rechts positionieren, wie diverse Demos der jüngsten Vergangenheit gezeigt haben. Auch am Donnerstag, 21. März, dem Internationalen Tag gegen Rassismus finden daher in Köln an diversen Plätzen Kundgebungen und Demonstrationen statt.

Hier könnte es folglich zu Verkehrseinschränkungen und Straßensperrungen kommen.

Wilhelmplatz

Der Veranstalter erwartet 400 Teilnehmer. Thema der Versammlung: „Jedem Rassismus entgegentreten“

Beginn: 16.30 Uhr

Weg: Wilhelmplatz, Wilhelmstraße, Neusser Straße, Ebertplatz, Turiner Straße, Dagobertstraße, Konrad-Adenauer-Ufer

Kalk Post

Hier werden 700 Teilnehmer erwartet. Das Thema der Versammlung lautet: „Kalk für Menschenwürde“

Beginn: 15.30 Uhr

Weg: Kalk Post, Vietorstraße, Kalker Hauptstraße, Deutz-Kalker-Straße, Constantinstraße, Justinianstraße, Opladener Straße, Ottoplatz.

Ottoplatz

Dieser Veranstalter erwartet 5000 Teilnehmer. Thema der Versammlung: „#15vor12FürMenschenwürde – Demokratie leuchtet“

Beginn: 17.30 Uhr

Weg: Mindener Straße, Deutzer Brücke, Heumarkt, Unter Käster, Alter Markt, Bechergasse, Am Hof, Kurt-Hackenberg-Platz, Am Domhof, Trankgassentunnel, Konrad-Adenauer-Ufer

Harry-Blum-Platz

500 Teilnehmer werden erwartet. Das Thema der Versammlung lautet: „Klare Kante gegen die AfD – Der Kölner Süden lebt von seiner Vielfalt“

Beginn: 16.30 Uhr

Weg: Harry-Blum-Platz, Bayenstraße (Fußweg), Holzmarkt (Fußweg), Am Leystapel (Fußweg), Höhe Maritim Hotel Querung der Rheinuferstraße, Marmannsgasse- Tunnel, Markmannsgasse, Am Leystapel (Fußweg Rheinufer), Frankenwerft (Fußweg Rheinufer), Trankgassenwerft (Fußweg Rheinufer), Wechsel auf die Straße in Höhe Machabäerstraße, Konrad-Adenauer-Ufer

Brüsseler Platz

Der Veranstalter erwartet 500 Teilnehmer. Thema der Versammlung ist auch hier: „#15vor12FürMenschenwürde – Demokratie leuchtet“

Beginn: 16.30 Uhr

Weg: Brüsseler Platz, Maastrichter Str., Hohenzollernring, Kaiser-Wilhelm-Ring, Christophstraße, Gereonstraße

Gereonstraße/Gereonskirche

Der Veranstalter erwartet 3000 Teilnehmer. Thema der Versammlung: „#15vor12FürMenschenwürde – Demokratie leuchtet“