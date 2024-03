Sie ist das Mekka der arabischen Community in Köln und leuchtet in diesem Jahr erstmals zum Ramadan, dem muslimischen Fastenmonat: die Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld. Seit dem 10. März, dem Beginn des Ramadan, leuchten Halbmonde und orientalische Lampen sowie der Schriftzug „Ramadan“ über der Straße, auf der seit 2016 auch die Ditib-Moschee in Betrieb ist.

Die Idee der muslimischen Straßenbeleuchtung stammt von fünf Schwestern, die alle gebürtige Kölnerinnen sind. Für sie symbolisiere diese Aktion die Vielfalt ihrer Stadt und ihres Viertels. „Wir sind hier geboren und lieben unsere Stadt und unser Veedel“, sagte Rukiye, eine der Schwestern, im WDR Fernsehen. „Deshalb wollten wir einen Beitrag zur Verschönerung der Straße leisten.“

Ramadan-Beleuchtung in Köln: Inspiration aus London

Die Inspiration für die Ramadan-Beleuchtung kam einer der Schwestern während eines Praktikums in London, wo ähnliche Beleuchtungen zu sehen waren. Die Lichtelemente, teilweise eigens angefertigt und durch Spenden finanziert, wurden an Laternenpfählen entlang der Venloer Straße angebracht, wie ein Sprecher des Energieunternehmens Rheinenergie bestätigte.

Die Schwestern betonen die Bedeutung des Teilens und Vergleichs in ihrer Kultur. „Wir teilen viele Dinge mit der deutschen Gesellschaft, vor allem unseren Döner“, sagte Rukiye schmunzelnd. „Und wenn wir unseren Döner teilen, warum sollen wir dann nicht auch unser Fest teilen?“ Für ihre Schwester Saliha verleiht die Beleuchtung ein erfüllendes Gefühl: „Wenn ich auf diese Lichter schaue, fühle ich mich richtig erfüllt.“

Wie lange hängt die Ramadan-Beleuchtung noch in Köln-Ehrenfeld?

Der Ramadan fällt 2024 übrigens teilweise auch auf die christliche Fastenzeit (14. Februar bis 31. März). Der muslimische Fastenmonat endet am 9. April. Dann heißt es bei den Moslems wieder „Eid Mubarak“ oder auf Deutsch: Fröhliches Fastenbrechen! Dann feiert die islamische Community das große Zuckerfest. Und dann dürfte auch die Ramadan-Beleuchtung wieder abgehangen werden.

Reaktionen: Ramadan-Beleuchtung in Köln polarisiert

Eine Umfrage der „Rheinischen Post“ in Köln-Ehrenfeld hatte gezeigt, dass die Ramadan-Beleuchtung polarisiert. Während die einen sie tolerieren, weil sie nicht von deutschen Steuergeldern, sondern von Spenden finanziert wurde, sprechen andere von einer „Hypertoleranz gegenüber dem Islam“.

