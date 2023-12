Silvester Feuerwerk 2023 in Düsseldorf: 7 Plätze, von denen ihr das Spektakel am besten beobachten könnt

Schon in wenigen Wochen müssen wir uns von 2023 verabschieden. Doch bevor es soweit ist, lassen wir es an Silvester noch einmal so richtig krachen. Neben Sektkorken steigen an diesem Tag auch zahlreiche Feuerwerke in ganz Düsseldorf in die Luft. Wir stellen euch sieben Orte vor, die eine grandiose Sicht auf das Spektakel am Neujahrshimmel bieten.

Silvester 2023 in Düsseldorf: Feuerwerk an den Freitreppen am Burgplatz beobachten

Die Altstadt ist Düsseldorfs Partylocation Nummer eins. Ein besonders beliebter Platz vieler Nachtschwärmer am Wochenende sind dabei die Freitreppen am Burgplatz. Zurecht, denn von diesen aus hat man einen hervorragenden Blick auf die gegenüberliegende Rheinseite und an Silvester auf das Feuerwerk auf dieser Seite der Stadt.

Beachtet jedoch, dass die Treppen zu Events sehr voll werden können. Der Jahreswechsel ist da keine Ausnahme. Zudem herrscht in der Düsseldorfer Altstadt bereits seit mehreren Jahren ein Feuerwerksverbot – eure Kracher selber zünden dürft ihr hier also nicht! Weitere Infos zum Böllerverbot lest ihr hier.

Kühle Drinks zum Düsseldorfer Feuerwerk 2023 in den Kasematten

Ebenfalls in der Düsseldorfer Altstadt befindet sich unser nächster Spot: die Kasematten. Von der kultigen Cocktail-Location am Rhein könnt ihr einen fantastischen Ausblick auf das bunte Farbenmeer am Neujahrshimmel erhaschen. Das Beste: Vor, während und nach dem Feuerwerk könnt ihr euch leckere Drinks von der Karte ordern und sie während des Schauspiels genießen.

Da ihr allerdings nicht die einzigen sein werdet, die Silvester in den Kasematten verbringen wollen, solltet ihr euch rechtzeitig auf den Weg zur Location machen, um einen Sitzplatz abzubekommen.

Bester Ausblick an Silvester 2023: Die Oberkassler Brücke in Düsseldorf

Ein beliebter Spot zum Beobachten des Neujahrsspektakels ist auch die Oberkassler Brücke. Von hier aus habt ihr das Geschehen auf beiden Rheinseiten ideal im Blick und könnt das Feuerwerk somit perfekt genießen.

Anders als an den Freitreppen am Burgplatz oder den Kasematten wird es an diesem Standort vermutlich nicht ganz so voll werden, sodass ihr das Happening in Ruhe genießen könnt.

Silvester 2023 in Düsseldorf: Feuerwerk auf der Oberkassler Rheinwiese beobachten

Einen Seitenwechsel könnt ihr auf den Oberkassler Rheinwiesen hinlegen. Von diesem Spot könnt ihr das Düsseldorfer Feuerwerk von der linksrheinischen Seite beobachten.

Beachtet jedoch, dass ihr an diesem Standort etwas ab vom Schuss seid. Toiletten oder Kioske stehen nur begrenzt zur Verfügung. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, wird mit einem tollen Ausblick auf Düsseldorfs Skyline belohnt.

Feuerwerk 2023 in Düsseldorf beobachten: Fußgängerbrücke am Lido im Medienhafen

Unser Geheimtipp: Die Fußgängerbrücke am Lido im Medienhafen. Da die Brücke außerhalb vom Trubel der Altstadt liegt, ist sie die ideale Anlaufstelle für alle, die der Hektik der City entkommen möchten, gleichzeitig aber auch eine grandiose Aussicht auf das Feuerwerk haben wollen. Einziger Nachteil: Kioske sind im Düsseldorfer Medienstandort nur rar gesät. Nehmt euch daher am besten etwas Proviant mit. So seid ihr bestens für den Jahreswechsel gewappnet.

Romantisches Silvester 2023: Paradiesstrand und Schloss Benrath in Düsseldorf

Wer um Mitternacht die romantischer Kulisse sucht, ist am Paradiesstrand richtig. Die kleine Oase liegt etwas versteckt im Düsseldorfer Medienhafen. Um dahin zu gelangen, müsst ihr eine kleine Fußgängerbrücke passieren. Habt ihr den Ort erst einmal gefunden, wird er euch mit seiner Kulisse in den Bann ziehen.

Auch der Besuch des Benrather Schlosses lohnt sich zum Neujahreswechsel. Hier könnt ihr für einen Abend in mittelalterliche Atmosphäre abtauchen. Da in der Nähe des Schlosses noch bis zum 1. Januar 2024 die Weihnachts-Wunderwelt stattfindet, empfiehlt sich ein Abstecher dorthin gleich doppelt. Alle Infos zum Event gibt es hier.