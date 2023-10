Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Zündeln verboten: Düsseldorf erlässt an Silvester Böllerverbot in der Altstadt

27. Oktober 2023

An Silvester herrscht in der Düsseldorfer Altstadt ein großflächiges Böllerverbot. Ab wann das Verbot gilt, erfahrt ihr hier!

Böllerverbotszone an Silvester in Düsseldorf: Hinweisschilder hängen am Zugang zur Altstadt. Foto: Martin Gerten/dpa