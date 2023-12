Feuerwerk zum Jahreswechsel: Das solltet ihr beim Kauf von Böllern und Raketen beachten

Zum Jahreswechsel gehört für viele das Feuerwerk vor der eigenen Haustüre dazu. Doch nicht alle Feuerwerkskörper sind gleich sicher. Die Verbraucherzentrale NRW rät Verbrauchern, bei der Auswahl genau hinzusehen.

Wie erkenne ich sicheres Feuerwerk?

In Deutschland unterliegen Feuerwerkskörper strengen Vorschriften. Böller und Raketen müssen behördlich überprüft und zugelassen werden. Käufer erkennen die Zulassung an der Registriernummer und dem CE-Zeichen.

Die Registriernummer ist eine vierstellige Zahl, die auf dem Feuerwerkskörper selbst oder der Verpackung aufgedruckt ist. Das CE-Zeichen steht für „Conformité Européenne“ und bedeutet, dass das Produkt den EU-Sicherheitsbestimmungen entspricht.

Tipps, die man beim Kauf von Silvesterböllern beachten sollte

Besondere Vorsicht sollten Verbraucher bei Online-Käufen walten lassen. Dort lassen dubiose Anbieter ihre Pyrotechnik mitunter mit gefälschten Prüfzeichen als legal erscheinen. Ein Blick ins Impressum des Anbieters kann daher lohnen – ein Firmensitz in Deutschland schafft Vertrauen. Verkauft ein Shop bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart Böller und Raketen, kann das ein Indiz sein, lieber die Finger davon zu lassen.

Die Verbraucherzentrale NRW rät Verbrauchern, beim Kauf von Feuerwerk auf folgende Punkte zu achten:

Kauft nur Feuerwerk von seriösen Händlern.

Achtet auf die Registriernummer und das CE-Zeichen.

Lest die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolget diese.

Zündet das Feuerwerk nur in ausreichendem Abstand zu Menschen und Gebäuden.

Lagert das Feuerwerk sicher und trocken.

Feuerwerkshersteller in NRW prognostiziert „außerordentlich gutes“ Verkaufsjahr 2023/2024

Der einzige deutsche Feuerwerkshersteller, Weco, erholt sich nach zwei Jahren Corona-Pandemie wieder. Das Verkaufsjahr 2023/24 ist bislang „außerordentlich gut“ verlaufen, sagte Vertriebsleiter Oliver Gerstmeier. Die Nachfrage des Handels sei sehr hoch.

Weco verkauft Raketen, Böller und anderes Feuerwerk an Einzelhändler, die sie den Verbrauchern an den letzten drei Verkaufstagen des Jahres anbieten. Feuerwerk war coronabedingt an Silvester 2020 und 2021 verboten gewesen. Dadurch brach der Weco-Jahresumsatz von 137 Millionen Euro vor Corona auf 12 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2021/22 ein.

Die Firma hat in der Krise reagiert und sich neu ausgerichtet. So wurde eine Fabrik in Sachsen geschlossen und die Zahl der Mitarbeiter von 460 auf 218 reduziert. Außerdem wurde der Fokus auf nachhaltigere Produktion gelegt.

Mit Blick auf das diesjährige Silvestergeschäft ist Weco optimistisch. „Wir haben Rückenwind aus der vergangenen Saison“, sagt Vertriebsleiter Gerstmeier.

