Silvester-Partys 2023 in Düsseldorf: Das sind die besten Veranstaltungen in der Stadt!

Am 31.12.2023 ist es wieder soweit: Das neue Jahr steht ins Haus – und mit dem Jahreswechsel auch ein Haufen legendärer Silvesterpartys, von denen ihr hoffentlich noch euren Kindern erzählen könnt. Was euch genau in Düsseldorf erwartet, erfahrt ihr hier. Das sind die besten Silvesterpartys der Stadt!

Wichtig: Wie gewohnt solltet ihr bei den Tickets besser schnell zugreifen – spätestens ab Mitte Dezember sind bereits viele Events restlos ausverkauft.

Kombi-Party: Silvester 2023 in der Düsseldorfer Nachtresidenz und im Rheinturm

Eine der größten Partys der Stadt? Na klar, kein Problem! Nach einem erneut äußerst vollgepackten Jahr findet die Nachtresidenz mit der „Cookies & Cream Silvester Deluxe Party“ am 31.12.2023 den krönenden Abschluss. Hier wird gekrümelt, nicht gekleckert! Auch in dieser Nacht setzen die Veranstalter musikalisch auf die bewährten Resident-DJs, die mit einem Mix aus House, Party-Classics, Soul und R’n’B im Kuppelsaal und im Club alles auspacken, um die Tanzflächen zum Beben zu bringen. Los geht’s bereits ab 20 Uhr.

Und als wäre das nicht genug, schließt man sich auch in diesem Jahr wieder mit dem Rheinturm zusammen, um euch zugleich die „höchste Ü30 GOT Rooftop Silvester Party“ zu präsentieren. Wie von zahlreichen zurückliegenden Events gewohnt, verkehrt auch hier wieder ein für Ticketbesitzer kostenloser Pendelbus zwischen dem Rheinturm und der Nachtresidenz.

Zuletzt kosteten Tickets im VVK rund 40 Euro – wie teuer es zum Start ins neue Jahr 2024 wird, steht leider noch nicht fest.

Adressen: Nachtresidenz, Bahnstraße 13, 40212 Düsseldorf, Website / Bar & Lounge M168, Rheinturm Düsseldorf, Stromstraße 20, 40221 Düsseldorf

Silvester 2023 in Düsseldorf: „New Year’s Eve“ im Sir Walter

Auch das extrem populäre Sir Walter rüstet sich für den Jahresabschluss: die Tickets für das „New Year’s Eve“ dürften 2023 wieder heiß begehrt sein.

Im Vorjahr wurden für die Silvesterparty im Sir Walter 20 Euro inklusive Welcome-Drink aufgerufen – ob das durchaus verlockende Angebot so nochmal wiederholt werden kann? Alternativ gab es zudem noch ein 89 Euro Champagner Ticket inklusive einer Flasche Taittinger. Wie gewohnt gibt es die Tickets ab Dezember im Vorverkauf vor Ort im Sir Walter.

Adresse: Heinrich Heine Allee 12, 40213 Düsseldorf, Website

Silvester 2023 an den Kasematten in Düsseldorf: „Glüh Dich Glücklich“ und drei weitere Partys

Die kultige Gastromeile am Rheinufer bietet verschiedene Pakete für die Silvesternacht in Düsseldorf an. Ob kultige „Glüh Dich Glücklich“-Sause mit den besten DJs der beliebten Partyreihe, vielfältiges Silvesterbuffet und All-inclusive Getränkeangebot mit Live-Musik im Schlüssel, 3-Gänge-Menü mit DJ-Sound im Frankenheim Bistro, oder Silvesterparty in der Cocktailbar 112 – ihr habt die Qual der Wahl.

Garantiert eines der größten Party-Highlights vor Ort: Das „Glüh Dich glücklich“-Special zum Jahreswechsel hat sich bereits in den Vorjahren als Party-Highlight bewiesen. Unter dem Motto „Make Love Not War!“ wird feinster Elektro mit den besten DJs der Eventreihe aufgelegt, Snacks, Speisen und Getränke gibt es auf Bestellung.

Eine Übersicht aller Event-Pakete am 31. Dezember findet ihr auf eventim.de. Kostenpunkt für die „Glüh Dich Glücklich“-Party: ab 36,66 Euro (zzgl. Ticketgebühren), die Cocktailbar 112 kommt für 115,86 Euro auf die Liste, das Frankenheim Bistro für 138,56 Euro und das Schlüssel All-Inclusive Buffet-Paket für 172,61 Euro.

Adresse: Kasematten, Untere Rheinwerft/Rheinuferpromenade, 40213 Düsseldorf, Website

Silvester trifft auf die 1920er Jahre: „Golden Twenties“ im „me and all hotel düsseldorf“

Golden Twenties ist das Motto der Silvesterparty im „me and all hotel“ auf der Immermannstraße in Düsseldorf. Am letzten Tag des alten Jahres startet die Zeitreise zurück in die Welt der 1920er Jahre. Ob beim Dinner, auf dem roten Teppich oder über den Dächern der Stadt – der Abschied von 2023 inmitten vom Japan-Viertel wird garantiert „golden and glamorous“!

Deshalb: Packt den Zylinder aus, entstaubt den Frack! Federboa und Perlenketten sind ausdrücklich erwünscht. Nach dem Motto „Best dressed „verkündet der General Manager die Gewinner des Kostümwettbewerbs nach Mitternacht. Der beste Look gewinnt zwei Mal je eine Übernachtung mit Frühstück.

Musikalisch ist DJ Maze der Mann des Abends. Neben heißen Beats gibt es ein leckeres Silvester Special mit feinstem Sushi und an der Monkey Shoulder Bar werden außergewöhnliche Drinks gemixt. Das Ticket für 69 Euro enthält Begrüßungsdrink und Mitternachts-Sekt, los geht es ab 19 Uhr. Gebucht wird über: lukas.poetzscher@meandallhotels.com

Adresse: me and all hotel düsseldorf, Immermannstraße 23, 40210 Düsseldorf

Ins neue Jahr feiern: „Silvester XXL“ im Stahlwerk

Zum Jahreswechsel lässt es das Stahlwerk in Düsseldorf besonders krachen. Was euch hier erwartet? Die besten Club-Beats aus mehreren Jahrzehnten!

Die wilden 70er machen mit Abba, Highway to Hell und Co ihren Anfang. Danach starten die schrillen 80er mit NDW-Klassikern, Michael Jackson und Madonna. Zum Jahreswechsel klingen die Evergreen-Beats aus den 90ern an: Macht euch bereit für Britney, Backstreet Boys und Macarena! Bis in die Morgenstunden geht’s weiter mit den 2000ern und 10er Hits voll mit EDM. Das Sahnehäubchen bilden die aktuellen Chartbreaker.

Los geht’s ab 22 Uhr, der Eintritt kostet euch im Vorverkauf ab 16 Euro. Die Tickets findet ihr hier.

Adresse: Ronsdorfer Str. 134, 40233 Düsseldorf, Website

Silvester 2023 am Medienhafen Düsseldorf: The Paradise Now

Die Szene-Location am Medienhafen hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer der angesagtesten Restaurant-Adressen der Stadt entwickelt. Auch an Silvester führt eigentlich kein Weg am „Paradise Now“ vorbei: Euch erwartet ein 5-Gänge-Menü inklusive Begrüßungschampagner und ausgesuchten Drinks all night long.

Für den Besuch im Restaurant und Club zahlt ihr 249 Euro, die Mischung aus Bistro und Club kommt mit 229 Euro etwas günstiger daher. Wer ab 23.30 Uhr zum Feiern im Club vorbeischauen will, zahlt zu Silvester 39 Euro – ohne Menü, aber inklusive Welcome Drink.

Der Abend startet um 19 Uhr, das Dinner um 20 Uhr. Tickets gibt es vor Ort, Reservierungen werden unter der email nye@the-paradise-now.de entgegen genommen.

Adresse: The Paradise Now, Hammer Str. 27, 40219 Düsseldorf, Website

Auch das Rosenrot feiert Silvester 2023 in der Düsseldorfer Altstadt

Die wahren Knaller kommen ja bekanntlich von Herzen! Und so findet auch in diesem Jahr wieder der kuscheligste Silvesterrutsch der Stadt im „Rosenrot“ in der Altstadt statt. Euch erwartet ein volles Programm aus Funky Tunes, Sexy Beats und Classic Grooves. Schaut am Silvesterabend einfach vorbei, denn einen Vorverkauf gibt es nicht. Ein Buffet wird es wie gehabt ebenso nicht geben, für die Verpflegung sorgt ihr am besten während dem Vorglühen selbst. Mit leerem Magen feiert es sich bekanntlich nur halb so gut!

Adresse: Ratinger Str. 24, 40213 Düsseldorf, Website

Silvester 2023 in Düsseldorf: „Candy“ in den Rudas Studios

„I take you to the Candy Shop…“: die legendäre Candy-Silvesterparty startet am 31. Dezember in den Rudas Studios! Holt eure feinste Abendgarderobe aus dem Schrank, denn in der schicken Location im Herzen vom Düsseldorfer Medianhafen ist ein schickes Kleidchen oder ein eleganter Anzug einfach Pflicht.

Was euch erwartet? Alles, was ihr für einen gelungenen Jahreswechsel braucht: R’n’B, House und Classic Sounds von den Candy-DJs und viele weitere musikalische und optische Bonbons.

Klingt spannend? Dann seid schnell, denn die Tickets sind beliebt. Ein reguläres Ticket kostet euch 39,90 Euro, ein VIP-Ticket schlägt mit 79,90 Euro zu Buche (plus jeweils 3,90 Euro VVK-Gebühr). Tickets gibt’s auf der Website.

Adresse: Zollhof 11, 40221 Düsseldorf, Website

Dinner & Dance: Silvester 2023 im Les Halles in Düsseldorf feiern

Im legendären Les Halles auf dem Areal Böhler geht es zu Silvester besonders glamourös zu: Ab 19 Uhr erwarten euch Canapé und Champagner, danach folgt ein stilvolles und schmackhaftes 4-Gänge-Menü. Wer danach noch immer Hunger hat, darf sich an der Late Night Cheese Bar austoben. Um die Kalorien dann sofort in Energie umzuwandeln, geht es natürlich auch auf die Tanzfläche: ein DJ und Live-Musik sorgen für die passende Stimmung. Das komplette „Dinner & Dance“-Programm kostet euch 159 Euro pro Person. Wer nur feiern will, schaut ab 22 Uhr vorbei und zahlt 29 Euro. Tickets gibt es auf leshalles.de.

Adresse: Les Halles, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

Silvester 2023 in Düsseldorf: Auch im zakk wird gefeiert!

Mit einem „Best of zakk“ startet das Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation ins neue Jahr. Euch erwarten die besten Tracks und Classics auf zwei Floors, passend aufgelegt von DJ Ingwart, MajorTom und Norberto diNero – perfekt für alle, die gerne gut gelaunt und entspannt ins neue Jahr tanzen möchten!

Noch besser: Beim Bestellen an der Bar, in der Kneipe und in der Lounge wird der Griff zum Portemonnaie an diesem Abend überfällig – sämtliche Getränke sind inklusive. Die liebevoll ausgewählten Weine, der schöne trockene Sekt, das frische Alt, eine Cola oder auch Klassiker wie Gin Tonic – alles ist im Preis inbegriffen.

Wenn der kleine Hunger kommt, habt ihr die Wahl zwischen herzhaftem Fingerfood oder süßen Kleinigkeiten. In der gemütlichen Café-Lounge könnt ihr ein wenig Energie tanken, euch unterhalten und Kaffee oder Kakao zu selbst gebackenen Waffeln genießen.

Tickets kosten euch im VVK 85 Euro, kaufen könnt ihr die Karten nur vor Ort im zakk. Los geht’s um 22 Uhr.

Adresse: zakk Düsseldorf, Fichtenstraße 40, 40233 Düsseldorf, Website