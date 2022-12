Feuerwerks-Verkauf in NRW: Wo und wann gibt es Böller und Raketen zu kaufen?

In diesem Jahr darf zum Jahreswechsel wieder geböllert werden. Doch die Unsicherheit ist groß, wie, wo und was überhaupt erlaubt ist. Wir geben einen Überblick, wo und wann der Feuerwerks-Verkauf in NRW gestartet wird.

Silvester 2022 in NRW: Ab wann startet der Feuerwerks-Verkauf?

Einige Discounter bieten bereits seit Mitte Dezember erste Silvester-Artikel an. Für Raketen und Böller müssen sich Kunden allerdings noch ein wenig gedulden. Der Hintergrund dazu ist das in Deutschland geltende Sprengstoffrecht.

Der Zeitraum für den Feuerwerks-Verkauf ist somit wie jedes Jahr schon festgelegt: Der Verkauf startet am 29. Dezember 2022 und geht bis einschließlich 31. Dezember 2022. Feuerwerksverkauf in NRW 2022: Wer darf was kaufen? Mit dem Verkauf von Silvester-Artikeln handelt es sich um leichtentzündliches Gefahrengut, welches in Deutschland in den Kategorien F1 und F2 eingeordnet und auch nur so verkauft werden darf. Ein Überblick: F1-Feuerwerksartikel: Kleinstfeuerwerk wie Wunderkerzen, Knallerbsen oder kleine Vulkane, erwerblich für Personen ab 12 Jahren

Kleinstfeuerwerk wie Wunderkerzen, Knallerbsen oder kleine Vulkane, erwerblich für Personen ab 12 Jahren F2-Feuerwerksartikel: Kleinfeuerwerk wie Raketen, Batterien und Böller – werden nur kurz vor Silvester verkauft, erwerblich für Personen ab 18 Jahren Zusätzlich gilt, dass Feuerwerkskörper nur mit einer CE-Kennzeichnung und einer speziellen Registriernummer verkauft werden dürfen. >> Silvester 2022 in Düsseldorf: Unsere Tipps für den Jahreswechsel <<

Feuerwerksverkauf in NRW 2022: Welche Supermärkte verkaufen Raketen, Böller, Wunderkerzen?

Viele Supermärkte und Discounter beteiligen sich wieder am Feuerwerks-Verkauf in NRW. Dafür veröffentlichen die Supermarkt-Ketten bereits Mitte Dezember gesonderte Prospekte, in denen das Silvester-Angebot angekündigt wird. Ein Überblick:

Aldi Nord: Prospekt bereits online, F1-Ware verfügbar

Prospekt bereits online, F1-Ware verfügbar Aldi Süd: Prospekt bereits online, F1- und F2-Ware verfügbar

Prospekt bereits online, F1- und F2-Ware verfügbar Edeka: Keine allgemeinen Angebote, Edeka-Märkte entscheiden eigenständig über den Feuerwerksverkauf

Keine allgemeinen Angebote, Edeka-Märkte entscheiden eigenständig über den Feuerwerksverkauf Kaufland: Prospekt bereits online, F1- und F2-Ware verfügbar

Prospekt bereits online, F1- und F2-Ware verfügbar Lidl: Prospekt bereits online, F1- und F2-Ware verfügbar, Onlinereservierung in NRW nicht verfügbar

Prospekt bereits online, F1- und F2-Ware verfügbar, Onlinereservierung in NRW nicht verfügbar Metro: Termin für Prospekt noch nicht bekannt

Termin für Prospekt noch nicht bekannt Müller: Prospekt ab 26. Dezember (online), Angebot nicht bekannt

Prospekt ab 26. Dezember (online), Angebot nicht bekannt Netto: Prospekt ab 26. Dezember (online), F1- und F2-Ware verfügbar

Prospekt ab 26. Dezember (online), F1- und F2-Ware verfügbar Norma: Prospekt ab 19. Dezember (onlin), F1- und F2-Ware verfügbar

Prospekt ab 19. Dezember (onlin), F1- und F2-Ware verfügbar Rewe: Termin noch nicht bekannt

Termin noch nicht bekannt Woolworth: Termin noch nicht bekannt >> Silvester 2022 in Köln: Konzerte, Theater, Dinner – Tipps für den Jahreswechsel << Feuerwerksverkauf in NRW 2022: Welche Baumärkte verkaufen Böller? Im Gegensatz zu den Vorjahren haben sich mittlerweile viele Baumärkte gegen den Verkauf von Feuerwerkskörpern entschieden. Bei Obi, Hornbach und Globus Baumarkt werden keine Feuerwerke verkauft. Lediglich die Hagebaumärkte entscheiden eigenständig über den Verkauf. >> Die besten Silvesterpartys 2022 in Düsseldorf: Vom Rhein bis zur Altstadt <<

Silvester 2022 in NRW: Kann man Feuerwerk im Internet bestellen?

Auch online gibt es verschiedene Feuerwerksartikel zu bestellen. Aber auch hier gilt das Sprengstoffrecht, dass Feuerwerkskörper nicht vor dem 29. Dezember ausgegeben werden dürfen. Online-Kunden erhalten ihre Ware also auch nicht früher. Auch gilt hier das Mindestalter von 18 Jahren. Es wird jedoch generell von einer Online-Lieferung von Feuerwerk abgeraten, da es als Gefahrgut eingestuft ist.

Böllerverbotszonen 2022 in NRW: Wo ist das böllern verboten?

Auch, wenn es in diesem Jahr kein generelles Böllerverbot in NRW gibt, kann man nicht überall böllern, wo man möchte. In mehreren NRW-Großstädten wird es an Silvester aus Sicherheitsgründen Böllerverbotszonen geben.

Die Stadt Köln richtet sich an die Böllerverbotszonen der vergangenen Jahre. So wird es auch rund um den Kölner Dom herum ab 18 Uhr eine feuerwerksfreie Zone geben. Doch auch die Altstadt und die Rheinuferpromenade soll ab 20 Uhr böllerfrei bleiben – damit ist auch der Verbot von Wunderkerzen gemeint.

Auch in Düsseldorf werde es an Silvester in der gesamten Altstadt ein Verbot für das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern geben. Ab 20 Uhr abends bis zum nächsten Morgen 6 Uhr soll es im Düsseldorfer Zentrum nicht knallen.

Feuerwerks-Verkauf 2022 in NRW: Feuerwerk in der Kritik

Obwohl das Feuerwerksspektakel oft für große Augen und sinnliche Stimmung sorgt, steht das Zünden von Feuerwerkskörpern in der Kritik. Daher entscheiden sich immer mehr Menschen, auf das Böllern an Silvester zu verzichten. Dafür gibt es auch genügend Gründe, ehe es für weniger Feinstaub, Müll und Lärmbelästigung sorgen würde. Auch die Zahl der Unfälle würde sich so verringern.

Besonders Haustiere wie Hunde, Katzen und Nagetiere sind beim Jahreswechsel unter besonderem Stress ausgesetzt. Der Deutsche Städtetag habe nun beim Bund angeregt, Tier- und Naturschutz stärker in der Sprengstoffverordnung zu verankern.