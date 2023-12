Silvester Feuerwerk 2023 in Köln: Von diesen Plätzen könnt ihr das Spektakel am besten sehen

Ihr wollt das Feuerwerk zum Jahreswechsel in Köln sehen – und zwar mit der besten Sicht? Dann seid ihr an Silvester 2023 an den folgenden Orten genau richtig. Ob linksrheinisch oder rechtsrheinisch ist dabei völlig egal – auf beiden Seiten gibt es lauschige Plätzchen, von denen ihr das fulminante Feuerwerk bestaunen könnt. Aber auch zwischen den Rheinseiten habt ihr die Möglichkeit. Denn Köln hat bekanntlich acht Brücken. Das Feuerwerk seht ihr also auch, wenn ihr über dem Rhein steht.

Silvester-Feuerwerk in Köln 2023: Plätze in der Innenstadt (linksrheinisch)

Besonders beliebt ist die Rheinuferpromenade in der Altstadt. Zwischen Bastei und Hohenzollernbrücke könnt ihr auf das Pyrotechnik-Spektakel blicken und perfekt ins neue Jahr starten. Mit dem ÖPNV erreicht ihr den Ort gut vom Hauptbahnhof oder der KVB-Haltestelle Heumarkt oder Rathaus. Direkt hinter der Promenade befindet sich übrigens die Rheinwiese am Fischmarkt. Auch hier tummeln sich Silvester-Touristen und Kölner, die Lust auf Glitzer am Himmel haben.

>> Silvester 2023 in Köln: Hier gilt Böllerverbot <<

Auch die Treppe am Heinrich-Böll-Platz ist ein beliebter Dreh- und Angelpunkt für Feuerwerk-Zuschauer. Sie liegt unterhalb des Doms und ist somit vom Hauptbahnhof schnell zu erreichen.

Wer etwas mehr Ruhe schätzt, ist vermutlich am Konrad-Adenauer-Ufer richtig. Hier könnt ihr ebenfalls gut beobachten, wie Raketen auf die Schäl Sick fliegen. Vom Ebertplatz oder Hauptbahnhof gelangt ihr schnell dort hin.

Silvester-Feuerwerk in Köln 2023: Plätze in Deutz (rechtsrheinisch)

Wer das Silvester-Feuerwerk lieber mit Dom im Hintergrund genießen möchte, muss sich einen Platz auf der Schäl Sick suchen – zum Beispiel am Deutzer Rheinufer. Von hier aus habt ihr den perfekten Blick auf den Rhein, Dom und die Hohenzollernbrücke mit all ihren Liebesschlössern. Aber: Der Rheinboulevard an sich wird an Silvester aus Sicherheitsgründen gesperrt. Dennoch habt ihr Zugang zum oben verlaufenden Panoramaweg am Kennedy-Ufer. Von der KVB-Haltestelle Deutzer Freiheit erreicht ihr den Platz am besten.

>> Silvester 2023 in Köln: Die besten Partys zum Jahreswechsel <<

Ihr liebt die Natur und wollt Silvester im Grünen feiern? Dann solltet ihr am 31. Dezember im Rheinpark in Deutz vorbeischauen. Südlich der Zoobrücke findet ihr die große Grünfläche, auf der erst neulich die Retro-Gaststätte Park-Café wieder eröffnete.

Etwas weiter südöstlich von Deutz findet ihr unweit der Drehbrücke die Poller Wiesen, auf denen einst das nach ihnen benannte Festival seinen Ursprung fand. Auch hier könnt ihr einen Blick auf den farbenfrohen Himmel erhaschen. Diesen Platz erreicht ihr am besten mit der KVB-Linie 7 an der Haltestelle Poll-Salmstraße.

Silvester-Feuerwerk in Köln 2023: Plätze auf den Kölner Brücken

Deutzer Brücke

Von der Deutzer Brücke könnt ihr das Licht-Spektakel wie auf einer Tribüne bestaunen. Hier gilt: Früh anreisen lohnt sich! Denn nur, wer ganz vorne steht, hat einen unvergleichbaren Blick auf die gesamte Kölner Skyline. Für Fußgänger bleibt die Deutzer Brücke frei zugänglich. Für den Autoverkehr wird sie ab 21 Uhr gesperrt. Fußläufig ist die Brücke vom Bahnhof Köln Messe/Deutz zu erreichen.

Severeinsbrücke

Die Severinsbrücke wird ab 22 Uhr für Fußgänger gesperrt. Lediglich die Nordseite der Brücke bleibt frei. Ihr erreicht die Brücke von der Haltestelle Severinstraße.

>> Silvester 2023; Die besten Menüs am Jahreswechsel <<

Südbrücke

Die Südbrücke wird in der Silvesternacht nicht gesperrt. Die Eisenbahnbrücke – mit Gehwegen auf beiden Seiten – eröffnet über die Pollerwiesen hinweg eine tolle Sicht auf den Kölner Rheinauhafen.

Mülheimer Brücke

Ihr habt keine Lust auf Lametta und Schickimicki? Dann seid ihr vermutlich auf der Mülheimer Brücke genau richtig. Hier knallen ab Mitternacht die Korken in Richtung Mülheimer Hafen. Ganz nebenbei könnt ihr aus der Ferne auch noch das Feuerwerk bestaunen. Achtung: Die Brücke bleibt für Autos befahrbar.

>> Silvester Feuerwerk 2023 in Düsseldorf: 7 Plätze für die beste Sicht <<

Rodenkirchener Brücke

Auch hier bleibt der Rad- und Autoverkehr bestehen. Aus dem Kölner Süden könnt ihr das Feuer-Spektakel auf der Südbrücke vermutlich mit etwas weniger Trubel genießen.