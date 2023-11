Silvesterpartys in Köln 2023: Unsere 8 Top-Partys für den Jahreswechsel

Nach dem 11.11. ist der Jahreswechsel in Köln das nächste große Party-Highlight. Doch was sind die besten Silvester-Veranstaltungen in der Domstadt? Wir verraten euch hier unsere Favoriten.

Silvesterpartys 2023 in Köln: Love Generation im Reineke Fuchs

Im Reineke Fuchs auf der Aachener Straße wird an Silvester die Zeitmaschine angeschmissen. Statt vorwärts ins Jahr 2024 versetzt sie euch nochmal in die 90er und 2000er zurück – zumindest musikalisch. Freut euch auf Hits von Shakira, Atomic Kitten, No Angels und Co.

Wo: Reineke Fuchs, Aachener Straße 50, 50674 Köln

Wann: ab 22 Uhr

Eintritt: Tickets im VVK ab 26,84 Euro

>> Weihnachtsmarkt Köln: Das sind die 5 schönsten Märkte in der Domstadt <<

Silvesterpartys 2023 in Köln: Silvester Clash im Gebäude 9

In der undergroundigen Konzertlocation in Deutz machen die Veranstalter der Party-Klassiker „Don’t tell Dad“ und „Floorshakers“ wieder gemeinsame Sache und feiern mit Rock- und Gitarren-Hits sowie 80s, Hip Hop und Disco-Sound ins neue Jahr. DJ Andi Aspossible lässt euch zu Hymnen der 50s, 60s und Indie gen 2024 wackeln.

Wo: Gebäude 9, Deutz-Mülheimer-Straße 127, 50679 Köln

Wann: ab 22 Uhr

Eintritt: Tickets im VVK ab 19,90 Euro

Silvesterpartys 2023 in Köln: Gimme more 24! in der Wohngemeinschaft

Die Tische und Stühle werden weggeräumt, die Anlage wird aufgedreht. In der Wohngemeinschaft im Herzen des Belgischen Viertels tanzt ihr zu Hip Hop, Afrobeats, House und Party-Klassikern ins neue Jahr.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von die wohngemeinschaft (@die_wohngemeinschaft)

Wo: Wohngemeinschaft, Richard-Wagner-Straße 39, 50674 Köln

Wann: ab 23 Uhr

Eintritt: Tickets im VVK ab 16,32 Euro

Silvesterpartys 2023 in Köln: Loonyland im Bootshaus

Das Bootshaus gehört bekanntlich nicht nur zu einer beliebten Partyadresse in Köln, sondern auch zu einem der zehn besten Clubs weltweit! Kein Wunder, dass es da gerade an Silvester viele nach Deutz/Mülheim zieht, wo Lucas & Steve, LNY TNZ, Noel Holler, Lizot, Dave Replay, Kevin Arnold und viele weitere den Laden zum Beben bringen werden. Zu einer wilden Mischung aus Dubstep, Electro, Techno, EDM und Bassmusic wird es wie immer auch eine aufregende Freakshow verkleideter Tänzer geben, die euch im Bootshaus so richtig einheizen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bootshaus Cologne (@bootshaus)

Wo: Bootshaus, Auenweg 173, 51063 Köln

Wann: ab 21 Uhr

Eintritt: Tickets im VVK 34 Euro (inkl. VVK-Gebühr)

Silvesterpartys 2023 in Köln: BadVibes 11H Spectacular im Helios 37/ Live Music Hall

Energie und Ekstase vermischen sich zum Jahresende noch einmal im Helios 37, um euch mit Schwung ins neue Jahr zu befördern. Auf den Tanzflächen werdet ihr von (Melodic) Techno, Hardtechno und Groovy Sounds von Coyu, Vizionn, Diode Eins, Jenni Zimnol B2B Draze, XXXXXX, Raffa, Lucas Bleich und Marco Eisenberg B2B Bensonius begleitet.

Wo: Helios 37, Heliosstraße 37, 50825 Köln

Wann: ab 21 Uhr

Eintritt: Tickets im VVK ab 22 Euro (inkl. VVK-Gebühr)

>> Feiern in Köln: Das sind die besten Partys der Woche <<

Silvesterpartys 2023 in Köln: Silvester Party in der Halle Tor 2

Wer den Mainstream liebt und feiert, ist hier genau richtig! Tanz mit R’n’B und elektronischen Beats ins neue Jahr hinein. Achtung, hier gibt es auch einen Dresscode. Der da lautet „chic & elegant“. Auf Gäste wartet um Mitternacht ein ganz besonderes Special zum Jahreswechsel: Das mobile Dach der Location öffnet sich und es findet ein Liveact unter freiem Himmel begleitet von einem fulminanten Feuerwerk statt. Lasst euch überraschen.

Wo: Halle Tor 2, Girlitzweg 3050829 Köln

Wann: ab 21 Uhr

Eintritt: Tickets im VVK ab 49 Euro

Silvesterpartys 2023 in Köln: Silvester Special im Bumann & SOHN

Unter dem Motto Liberté Egalité Beyoncé könnt ihr hier zu Hip Hop, Afrobeats, R’n’B, House, Clubhits und euren Lieblingsliedern der vergangenen Jahrzehnte ins neue Jahr dancen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bumann & Sohn (@bumannundsohn)

Wo: Bumann & SOHN, Bartholomäus-Schink-Straße 2, 50825 Köln

Wann: ab 21 Uhr

Eintritt: Tickets im VVK ab 27 Euro

>> Was ist los am Wochenende in Köln? Unsere Tipps verraten es euch! <<

Silvesterpartys 2023 in Köln: Silvester im Goldenen Schuss

Flimmy von Team Rhythmusgymnastik will euch an Silvester 2023 im Goldenen Schuss sensationelle Partyraketen und ein Hit-Feuerwerk vom Allerfeinsten servieren. Ihr wollt dabei sein? Dann solltet ihr euch frühzeitig Tickets sichern und unbedingt zwischen 22 und 23 Uhr erscheinen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @zumgoldenenschuss geteilter Beitrag

Wo: Zum Goldenen Schuss, Antwerpener Str. 38, 50672 Köln

Wann: ab 22 Uhr

Eintritt: Ticket im VVK ab 20 Euro

Ihr wollt den Silvester-Abend doch lieber bei einem edlen Dinner verbringen? Dann kommt hier unser Gourmet-Guide für Köln.