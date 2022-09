Helios 37 Köln: Location, Adresse, Veranstaltungen – alle Infos zum Club

Am 4. März durften alle Kölner Clubs wieder öffnen – darunter auch das Helios 37 in Ehrenfeld. Der Club lockt wöchentlich Hunderte Gäste zum feiern an. Wir zeigen euch, was ihr wissen müsst.

Helios 37 Köln: Veranstaltungen

Die beliebte Diskothek und Konzerthalle gliedert sich in einen Club- und einen Bar-Bereich (Bar 37). Im Club finden neben legendären Underground-Partys auch Live-Shows diverser Künstler und Konzerte statt. Auf seiner Webseite sowie auf Facebook informiert das Helios 37 über aktuelle Veranstaltungen, wie „Durch die Nacht“, „Ohne Vorspiel“, „Ehrenfeld XXL“ und Co.

>> Macarena auf den Tischen und mehr: So wurde das „Tanzverbot“ in Köln gelebt <<

Helios 37 Köln: Bar 37 und Heliosgarten

Aus der Corona-Not entstand im Oktober 2020 eine Bar im Club-Bereich. Im industriellen Hallen-Chic konnten Gäste sich auf uralten Vintage-Sofas fläzen und Drinks schlürfen, die es zu Club-Zeiten nie auf der Karte gegeben hätte. Momentan ist das Projekt wieder auf Eis gelegt, da seit dem 4. März alle Clubs wieder öffnen durften und das Helios 37 wieder Nachtschwärmer zum Feiern anlockt. Im Corona-Sommer 2021, als Clubs geschlossen bleiben mussten, hatte das Helios 37 kurzerhand im Inneren ein Corona-Testzentrum errichtet und auf dem Außengelände eine gemütliche Bar mit verschiedenen Sitzecken. Ob der Heliosgarten auch im Sommer 2022 offen bleibt, bleibt zunächst abzuwarten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von HELIOS37 (@helios.37)

>> Die zehn besten Techno-Clubs in Köln <<

Helios 37: Adresse, Öffnungszeiten, Preise

Die Club und Konzert-Location Helios 37 befindet sich in der Heliosstraße 35-37 in 50825 Köln im Herzen von Ehrenfeld. Die Öffnungszeiten richten sich je nach Veranstaltung. Während bei Konzerten der Einlass meist gegen 19 Uhr ist, gehen Partys erst um 23 Uhr los. Über die jeweiligen Termine informiert euch der Club auf Facebook unter dem Menüpunkt „Veranstaltungen“. Der Eintritt für Partys liegt zwischen 10 und 20 Euro und variiert. Konzert-Tickets fürs Helios 37 bekommt ihr in der Regel zwischen 10 und 30 Euro.