Zimmermann’s: Burger, Partys, Afterhour – alle Infos zum Club

Die Techno-Hochburg Köln hat Club-technisch einiges zu bieten. Neben dem Bootshaus, dem Artheater und dem Gewölbe ist auch das Zimmermann’s unter Ravern beliebt. Tonight News hat alle Infos rund um den beliebten Techno-Club in Köln.

Zimmermann’s Köln: Keine Burger mehr

Früher lockte das Zimmermann’s insbesondere mit leckeren Burgern im Erdgeschoss. Dieses Konzept ist jedoch Geschichte. Heute bietet das Okili dort afrikanisches Streetfood an. Doch Zimmermann’s-Betreiber Marco kündigt an: „Ab dem 1. April 2022 zieht dort ‚Eisengel‘, eine Eisdiele, ein.“ Burger gibt es im Zimmermann’s also schon lange nicht mehr.

Zimmermann’s Köln: Afterhour im Club Z

Um die Gastronomie im Erdgeschoss vom Club im Keller zu trennen, hat man sich für den Namen Club Z entschieden, der im Basement zum Nachtschwärmen einlädt. Jedes Wochenende finden im Club Z hoch frequentierte Afterhours statt. Die sogenannte „Morgenandacht“ beginnt immer um 6 Uhr morgens.

Zimmermann’s Köln: Partys, Veranstaltungen

Neben Techno-Partys und Afterhours finden im Zimmermann’s auch unter der Woche Konzerte und andere Events statt. Von Hip Hop über Rock bis hin zu Latin-Jazz ist im Zimmermann’s alles vertreten. Über aktuelle Veranstaltungen informiert der Club Z auf Facebook.