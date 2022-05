Locations in Köln

Bootshaus Köln: Preise, Tickets, Mieten – alle Infos

31. Mai 2022

Das Bootshaus in Köln gilt als bester Club Deutschlands - und steht auf der Liste der besten Clubs der Welt sogar noch vor dem Berghain in Berlin. Hier findet ihr alle Infos rund um die angesagte Location am Köln-Mülheimer Hafen.