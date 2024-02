Lange Nächte auf unterschiedlichen Floors, wilde Raves unter freiem Himmel und immer ein großer Name auf dem Line-up: Dafür lieben die Gäste des Bootshauses den Club, der beim DJ-Mag-Ranking jährlich in den Top 10 der Welt landet. Und: Verglichen mit anderen deutschen Clubs sichert sich das Bootshaus jedes Jahr sogar den ersten Platz, landet noch vor dem berühmten Berghain in Berlin.

Kein Wunder also, dass das Bootshaus zwei Jahrzehnte in Köln überlebt hat und 2024 seinen 20. Geburtstag feiern kann. Was hat der Club, der sich in einer alten Lagerhalle für Boote am Mülheimer Hafen in Köln befindet, in dieser Zeit richtig gemacht? Wie hat das Bootshaus 20 Jahre inklusive Pandemie und Lockdowns überstanden? Das erklärt Bootshaus-Marketing-Chef Niclas Aigner im Tonight-News-Gespräch.

Bootshaus in Köln wird 20: Marketing-Chef erklärt den Erfolg

„Wir haben in den 20 Jahren natürlich nicht immer alles richtig gemacht. Wir hatten auch unsere Tiefen, aus denen wir uns mit viel Blut, Schweiß und Tränen herausgearbeitet haben“, gibt Aigner zu.

Einen wichtigen und großen Einfluss habe auch die treue Community dazu beigetragen, die das Bootshaus immer unterstützt habe. Aber: „Letztendlich ist das wichtigste aber, denke ich, die Konstante in der elektronischen Musikwelt: Seit über 20 Jahren buchen wir ausschließlich elektronische Künstler. Hypes und Trends registrieren wir, letztendlich machen wir aber unser Ding.“

Weil das Bootshaus so ein authentischer und cooler Ort sei, kommen viele gebuchte DJs gerne wieder. Aigner dazu: „Das Bootshaus ist darauf ausgelegt, jedes Wochenende einzigartige Erinnerungen zu schaffen, und dabei spielt die Nähe zwischen Künstlern und Gästen eine große Rolle. Ich glaube, dass genau diese Bindung über den Abend für jeden Künstler einzigartig ist und für eine enge Verbindung sorgt. DJs wie DJ Snake, Timmy Trumpet, Tiesto oder Diplo zählen aus diesem Grund das Bootshaus zu ihrem Lieblingsclub.“

Was den Club letztendlich aber so erfolgreich gemacht habe, sei das breite Spektrum an elektronischer Musik, das jedes Wochenende angeboten wird. „Zum einen wollen wir uns nicht nur auf ein spezielles Genre beschränken. Techno bildet ja nur einen kleinen Teil des gesamten elektronischen Kosmos ab. Neben Techno finden auch Veranstaltungen in Genres wie Bass, Hardstyle, Trance oder klassischen Big Room statt“, so der Marketing-Experte.

Bootshaus in Köln dankt Community für jahrelange Treue

Aber auch die Community trage einen großen Beitrag zum Erfolg bei. Aigner: „In all den Jahren habe ich keinen Club erlebt, in dem man die ganze Nacht über solch eine positive Energie und ausgelassene Stimmung spürt. Auch wenn es sich kitschig anhört, aber am Ende fühlt es sich für jeden in diesem Club an, als würde man nach Hause kommen.“

Dennoch: Bei der großen Club-Auswahl in Deutschland – allein in Berlin – stellt sich doch die Frage, wie es das Bootshaus jedes Jahr wieder auf Platz 1 der besten deutschen Clubs schafft.

Laut Niclas Aigner liege das Erfolgsgeheimnis in einem Mix vieler Komponenten: „Weshalb wir so weit vorne im Ranking stehen, liegt mit Sicherheit auch an der Programmatik, aber auch an unserer Philosophie. Wir möchten im Bootshaus das gesamte Spektrum der elektronischen Musik abbilden und gleichzeitig jeder Person (ab 18 Jahren) die Teilnahme ermöglichen. Obwohl es je nach Konzept manchmal strengere Vorgaben gibt, haben wir keine Dresscodes und die Ticketpreise bleiben trotz der oft großen Stars sehr angemessen, im Verhältnis zu anderen Clubs in der gleichen Kategorie.“

Wer mit dem Bootshaus seinen 20. Geburtstag feiern will, kann am 2. Februar zum großen Jubiläumsspecial „Extatic“ nach Köln-Mülheim in den Auenweg 173 pilgern. Ab 22 Uhr legen DJs des Labels Maddix in den heiligen Lagerhallen auf – darunter Blondex, Joyhauser, Nifra und viele mehr. Tickets gibt’s im Vorverkauf für knapp 40 Euro (inklusive VVK-Gebühr) hier.