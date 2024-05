Partys in Köln: Das sind die Highlights der Woche

Lust auf Trinken, Tanzen, Party? Dann seid ihr hier genau richtig. Ob in Ehrenfeld im Belgischen Viertel oder in der Südstadt: Wir zeigen euch, wo diese Woche die besten Partys in Köln steigen. Hier ist garantiert für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Neben den üblichen Verdächtigen unter der Woche, wie der Hip-Hop-Reihe „Wednesday’s Hip Hop“ am Mittwoch (ab 23 Uhr) und der elektronischen Party „nice“ jeden Donnerstag (ab 23 Uhr) im Reineke Fuchs finden dieses Wochenende auch wieder einige Party-Highlights in Köln statt. Das Bootshaus, das gerade erneut in die Top 10 der besten Clubs der Welt gewählt wurde, feiert am Freitag gleich zwei Partys.

Partys in Köln: Das sind die Highlights am Mittwoch (8. Mai 2024, Vorfeiertag)

5ive im Bootshaus am 8. Mai 2024

Im Bootshaus wird auf drei Floors zu Techno und EDM gefeiert. Für nur fünf Euro seid ihr in einem der besten Clubs weltweit dabei und könnt zu Oliver Magenta, Max Cherry, Dave Replay, Isis Cloudt, O’Doyle und vielen weiteren DJs aus der Elektro-Szene raven. Hier geht’s zu den Tickets.

11 Years Beats x Bass x Cologne im Schrotty am 8. Mai 2024

Die allmittwöchige Partyreihe Beats x Bass x Cologne, die sonst immer im Odonien stattfindet, feiert am Mittwoch ihren 11. Geburtstag im Schrotty in Bickendorf. Techno wird gespielt von Klaudia Gawlas, Teenage Mutants, Björn Torwellen und Kevin Arnold. Basslastiges und Drum & Bass gibt’s von Feed The Fire, Gourski, Oko und vielen weiteren. Der Eintritt an der Abendkasse liegt bei 15 Euro.

Blue Print Südstadt Spring Rave im Friedenspark am 8. Mai 2024

Ihr habt mehr Lust auf ein Open-Air? Dann seid ihr am Mittwochabend beim Südstadt Spring Rave „Blue Print“ im Friedenspark genau richtig. Ab 22 Uhr legen hier Capowne, Fräulein Zart, Krachim, Jil Tonic und T.G für euch auf. Der Eintritt liegt zwischen 11 und 15 Euro an der Abendkasse.

Partys in Köln: Das sind die Highlights an Christi Himmelfahrt/Vatertag (9. Mai 2024)

Gewölbe Open-Air im Odonien am 9. Mai 2024

Ihr habt noch nicht genug gefeiert und wollt den Tag noch durchtanzen? Dann habt ihr Glück, denn an Vatertag findet im Odonien ein Rave statt. Zwischen 14 und 22 Uhr legen im Odonien Davina, Mike Momburg, DJ Sweet6teen, Julian Bomm, Bryan Kessler und weitere DJs für euch auf. Tickets ab 16 Euro.

Open-Air-Afterparty im Gewölbe am 9. Mai 2024

Wenn ihr nach dem Rave im Odonien um 22 Uhr noch nicht genug habt oder ihr am Freitag ohnehin frei genommen habt, geht es um 22 Uhr im Gewölbe weiter mit Techno und House von Mighty Maus und Selin. Tickets ab 10 Euro.

Partys in Köln: Das sind die Highlights am Wochenende (10. und 11. Mai 2024)

Nibirii und Inurface im Bootshaus am Freitag, 10. Mai 2024

Die legendäre Partyreihe Nibirii ist am Freitag zurück im Bootshaus. Auf dem Mainfloor legen Björn Grimm, Kevin Arnold und Deborah De Luca u.v.m. für euch Techno-Beats auf. In der Blackbox kommen bei der Partyreihe Inurface Goa-Fans auf ihre Kosten. Diesmal auf dem Line-up: Ace Ventura, Necmi, Tscherboo. Auch in der Dreherei wird am Freitag getanzt – zu Drum & Bass von Gourski und Lyne.

Salsa-Party und Workshop bei Salsa und Bachata in Köln am Freitag, 10. Mai 2024

Für Salsa-Beginner und Fortgeschrittene gibt es am Freitagabend einen anderthalbstündigen Workshop in der Tanzschule in Ehrenfeld (Venloer Str. 420, Zugang über Lessingstraße). Hier lernt ihr den Takt und das Rhythmus-Gefühl des Salsa. Anschließend findet in derselben Location noch eine Party statt. Für Workshop und Party zahlt ihr 18 Euro, nur für die Party ab 21.30 Uhr 7 Euro. Mehr Informationen hier.

One More Time im Club Bahnhof Ehrenfeld (CBE) am Freitag, 10. Mai 2024

Ihr zelebriert eure vergangene Jugend gerne mit der Musik ihrer Zeit? Dann solltet ihr die One More Time im Club Bahnhof Ehrenfeld nicht verpassen. Hier werden die Hits der 2000er bis heute gespielt. Tickets ab 11 Euro.

Ehrenklub im Schrotty am Samstag, 11. Mai 2024

Ihr mögt es hart im Gabber-Style der 90er? Dann seid ihr beim Ehrenklub im Schrotty am Samstag goldrichtig. Mit dabei ist wie immer Resident-DJ und Techno-Superstar Isabelle Beaucamp. Außerdem legen Cassie Raptor und Onlynumbers für euch auf. Der Eintritt liegt zwischen 22 und 26 Euro.