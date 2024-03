Osterkirmes Düsseldorf 2024: Das kosten Bier, Essen und Fahrgeschäfte

Kirmes in Düsseldorf

Preise auf der Düsseldorfer Osterkirmes 2024: Das kosten Altbier, Bratwurst und Fahrchips

26. März 2024

An Karsamstag geht es wieder rund auf dem Staufenplatz in Düsseldorf. Denn dann steigt die traditionelle Osterkirmes. Was kostet das Bier, wie teuer ist eine Runde auf dem Musikexpress – und was kostet die Bratwurst? Die große Preisübersicht.