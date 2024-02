Düsseldorf: Auto überschlägt sich auf Theodor-Heuss-Brücke

Eine auf der Seite liegender PKW, ein beschädigter LKW und eine leicht verletzte Fahrerin sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf der Theodor-Heuss-Brücke. Im Anschluss an den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Was war passiert?

Die Fahrerin eines VW Polo war auf dem rechten Fahrstreifen der Brücke in Richtung Heerdt unterwegs. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr währenddessen auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Als der Fahrer des LKW auf die rechte Spur wechseln wollte, übersah er prompt den Polo. Durch den Kontakt mit dem LKW verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto, schleuderte über die Fahrbahn und überschlug sich. Ihr Polo kam dabei auf der Seite zum Liegen.

Die Fahrerin kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der Brummi-Fahrers blieb unverletzt. Der Verkehr staute sich temporär über den Verteiler Nordfriedhof zurück. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.