Düsseldorf: Radfahrer prallt gegen einfahrende Straßenbahn

Am Mittwochmorgen, 9.30 Uhr, hatte es ein Radfahrer in der Düsseldorfer Innenstadt offenbar besonders eilig, als er die Berliner Allee überquerte – trotz einfahrender Straßenbahn! Was war passiert?

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, soll der Mann den Bahnübergang schräg überquert haben. Zeugen berichteten außerdem, dass der Bahnfahrer das Tempo reduzierte – womöglich, weil er den Radfahrer hatte kommen sehen.

>> Streik bei der Rheinbahn Düsseldorf am Donnerstag – was fährt, was nicht? <<

Eine Zeugin zur „Rheinischen Post“: „Ich dachte nur: Fahr schneller, fahr schneller.“ Gleichzeitig habe sie gehofft, dass der Mann eventuell doch noch rechtzeitig abbremste – weder noch! Trotz des mehrfachen Klingelns der Bahn, kollidierte er mit ihr und schlug mit dem Kopf gegen die Frontscheibe, die nun von zahlreichen Rissen gezeichnet ist.

Aber: Vermutlich durch die Gefahrenbremsung des Bahnfahrers konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Radfahrer geriet nicht unter die Bahn und kam mit einer Gehirnerschütterung und einer Platzwunde davon.