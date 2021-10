Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 22. Oktober gibt es von 22 Uhr bis 0 Uhr eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Moderiert wird die Sendung von Bettina Tietjen und Jörg Pilawa.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 22. Oktober:

Max Mutzke, Musiker

Martin Rütter, Tierpsychologe und Moderator

Dr. Carola Holzner alias Doc Caro, Oberärztin und Notfallmedizinerin

Sarah Biasini, Schauspielerin

Janina Uhse, Schauspielerin

Aminata Belli, Moderatorin und Journalistin

Pinar Atalay, Journalistin und Moderatorin

Moderatoren: Bettina Tietjen und Jörg Pilawa

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 22. Oktober:

Er hat die samtigste Soulstimme, die der Schwarzwald zu bieten hat. Max Mutzke beherrscht aber alle musikalischen Facetten von Pop, Rock, Soul, Funk bis Jazz. Mit sechs Jahren begann er zu singen, mit elf gründete er seine erste Band. 2004 trat er für Deutschland beim Eurovision Song Contest an und belegte immerhin den 8. Platz. Als Sieger ging er 2019 im Astronautenkostüm bei „The Masked Singer“ von der Bühne. Seit Anfang des Jahres begeistert Max Mutzke das Fernsehpublikum in Das Erste mit dem Format „Lebenslieder“, in dem er mit seinen Gästen den Soundtrack ihres Lebens zum Klingen bringt. Im Frühjahr erschien die Single „Wunschlos süchtig“ zu seinem neuen Album. Süchtig wonach? Das erzählt Max Mutzke in der NDR Talk Show.

Martin Rütter ist der „Hundeprofi“, den 86 Prozent der Menschen in Deutschland durch seine erfolgreichen TV-Sendungen kennen. Der Tierpsychologe hat inzwischen ein eigenes Imperium aufgebaut, ist zur Marke geworden und hat ein System zum individuellen Hundetraining entwickelt. Außerdem füllt er mit seinen unterhaltsamen Live-Bühnenprogrammen die größten Hallen und moderiert diverse TV-Formate. In der NDR Talk Show gibt der 51-Jährige Tipps, was zu tun ist, wenn der Schäferhund nicht gehorcht, der Pudel dauernd kläfft und der Jack Russell sich nicht aus dem Haus wagt.

Nirgends ist der Grad zwischen Leben und Tod so schmal wie in der Notfallmedizin – ein Herzschlag entscheidet. Das Herz von Dr. Carola Holzner, Fachärztin für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin am Helios Klinikum Duisburg, schlägt vor allem für ihre Patient*innen. In der Pandemie erhob sie in vielen Talk-Runden ihre Stimme für alle, die in der Notfallmedizin arbeiten. Ihr Social-Media-Blog „Doc Caro – Medizin für Alle!“ machte sie bekannt, mit ihren Videos erreichte sie mehrere Millionen Menschen. Als Kind des Ruhrgebiets hat Carola Holzner das Herz am rechten Fleck und spricht kein Ärzte-Latein mit ihren Patient*innen und Leser*innen, sondern schnörkellos und auf Augenhöhe. Deshalb ist ihr Anliegen, Themen aus der Medizin verständlich zu vermitteln, kurz, knapp und wissenschaftlich korrekt. Das tut sie in einem neuen Buch „Eine für alle“. In der NDR Talk Show gewährt sie Einblicke hinter die Kulissen der Notaufnahme in Krankenhäusern.

Sarah Biasini hatte einen schwierigen Start ins Leben: Als Kleinkind verlor die französische Schauspielerin erst ihren Halbbruder David durch einen Unfall, ein Jahr später, am 29. Mai 1982, starb ihre Mutter, Schauspiel-Ikone Romy Schneider im Alter von 43 Jahren an Herzversagen. Da war Sarah gerade einmal vier Jahre alt. In ihrem Buch „Die Schönheit des Himmels“ gewährt Sarah Biasini erstmals tiefe Einblicke in ihr Leben, das durch diese beiden Verluste geprägt wurde. Wie es ihr heute geht und wie ihr Alltag als Schauspielerin und Mutter aussieht, verrät Sarah Biasini in der NDR Talk Show.

Die Schauspielerin Janina Uhse und die Moderatorin und Journalistin Aminata Belli haben eine besondere Gemeinsamkeit: Sie sind nicht nur echte Nordlichter, Janina Uhse stammt aus Dithmarschen und Aminata aus Bad Oldesloe, beide sind vor allem als Töchter von Schaustellerfamilien aufgewachsen. Von ihrer Kindheit zwischen Jahrmärkten, Rummelplätzen und Kirmessen schwärmen Janina und Aminata bis heute. Aminata, die seit 2020 das junge NDR Talkformat „deep und deutlich“ moderiert, sagt rückblickend: „Ich dachte immer, es muss für alle anderen so langweilig sein, so eintönig, jeden Tag am gleichen Ort zu sein.“ Janina sieht ihre Eltern heutzutage nur selten, denn ihre Eltern betreiben seit 18 Jahren Stände auf einem Weihnachtsmarkt in der japanischen Stadt Osaka. Welche Herausforderung dieser Lebensentwurf für Aufwachsende ist, warum diese Zeit sie für immer geprägt hat und mit welchen Augen sie heute auf das bunte Treiben blicken, erzählen die beiden Wahl-Berlinerinnen erstmals zusammen in der NDR Talk Show.

Als Nachrichtenmoderatorin ist Pinar Atalay eines der bekanntesten Gesichter des Landes. Sie beginnt ihre Laufbahn als Journalistin beim Lokalradio in Detmold und Münster. 2006 wechselt sie zum Fernsehen und arbeitet für den NDR und den WDR. Ab 2014 gehört sie zum Moderator*innen-Team der ARD Tagesthemen. Häufig wird sie gefragt, wie sie diese Laufbahn als Arbeiterkind mit türkischen Wurzeln geschafft habe. Antworten dazu finden sich in ihrem neuen Buch mit dem Titel „Schwimmen muss man selbst“. Wie sie schwimmen gelernt hat und wie sie sich letztlich freigeschwommen hat, erzählt Pinar Atalay in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung:

Samstag, 23. Oktober, 1.35 Uhr (NDR)

Montag, 25. Oktober, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Video laden

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

Video laden

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Video laden

