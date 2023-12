Diese Fotos vom neuen „Bachelor“ 2024 Dennis Gries bringen Frauenherzen zum Schmelzen

Ein Lächeln zum Verlieben: Mit dem diesjährigen „Bachelor“ hat RTL die Begierden vieler Frauen durchaus erfüllt. Aktuell ist Dennis Gries gemeinsam mit seinem „Bachelor“-Kontrahenten Sebastian Klaus auf der Suche nach der Herzensdame – aber solange diese noch nicht gefunden ist, ist Gucken ja erlaubt.

Ob im Sommerurlaub, oberkörperfrei beim Training oder am Posieren mit Mutti: Wir haben die schönsten Fotos von Dennis Gries für euch zusammengestellt:

Das sind die besten Fotos von „Bachelor“ 2024 Dennis Gries

David Gries am Strand im Sommerurlaub auf Formentera: „Das Leben ist besser am Strand“, schreibt der Unternehmer dazu. Auch, wenn nur ein Teil seines durchtrainierten Körpers zu erblicken ist – sehen lassen kann sich dieser auf jeden Fall.

Auch, wenn es zunächst nicht so aussieht: Hier zeigt sich Dennis bei der Arbeit, in seinem Fitness-Center in Kempten im Allgäu, im übrigen ein Unternehmen der Gries-Familie. Ob das wohl der Flirt-Blick ist, um das Herz der „Bachelor“-Damen zu gewinnen?

Ein herziger Familienmensch: Auf diesem Foto posiert er gemeinsam mit seiner Mutter. „Wir lieben, was wir tun, und wir tun, was wir lieben!“, schreibt der Allgäuer dazu in die Überschrift.

Noch liegt er ziemlich alleine dort, auf dem Liegenetz des Katamarans: Nicht mehr all zu lange, dann erfahren wir, welche der Damen es sich vorstellen könnte, den Segelurlaub bald neben Dennis zu genießen.

Im RTL-Interview hat der 30-Jährige verraten, dass er es liebt, sich gesund zu ernähren und auch selbst gerne kocht. Ein Aperol Spritz, zweifelsohne das Lieblingsgetränk vieler Frauen, kommt da während seines Aufenthalts in der italienischen Modestadt Mailand wohl trotzdem nicht zu kurz.

Nein, das ist nicht Dennis in Dubai, sondern Dennis in Frankfurt am Main: Er zeigt, wie schön es sich hier im Rooftop-Pool leben lässt.

