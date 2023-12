Sebastian Klaus ist „Der Bachelor“ 2024: Das müsst ihr über den Single wissen

Sebastian hat es geschafft. Er macht 2024 wahr, wovon viele Männer nur träumen könne: Im RTL-Format „Der Bachelor“ zeigen sich 22 Frauen von ihrer besten Seite, um sein Herz zu erobern. Naja, nicht ganz, denn erstmals gehen 2024 nicht nur ein, sondern gleich zwei „Bachelors“ in den Ring. Doch wer steckt hinter ihnen? Wir stellen euch Sebastian Klaus vor.

„Bachelor“ 2024 Sebastian Klaus ist ein Familienmensch

Das erste, was bei Sebastian auffällt, ist sein charismatischen Lächeln, den Frauen womöglich zum Dahinschmelzen bringt. Und genau das ist sein Ziel, denn mit dem Sender begibt er sich auf die Suche nach der großen Liebe – und hofft auf ein Happy End. Der 35-Jährige äußert im Interview mit RTL klare Vorstellungen, was seine Zukunft betrifft. Er träumt von einer Frau, zwei Kindern und einem eigenen Haus im Gründen.

Zurück zu Sebastian: Der Brünett haarige wohnt in Hamburg und arbeitet dort als Sales Manager in der Immobilien-Branche. In seiner Freizeit betreibt er, na klar, Fitness. Aber auch seine Familie ist ihm wichtig: Mit ihr vertreibt der 35-Jährige die Zeit gerne mit Gesellschaftsspielen, einem gemeinsamen Brunch und ausgedehntem Spaziergang. Klingt nach den perfekten Eckdaten, Ladys!

Doch auch ein „Bachelor“ hat so seine Ticks: Der Mann, der seit einem Jahr Single ist, verrät, jeden Morgen lang fünf Minuten kalt zu duschen, seine Wäsche immer nach dem gleichen Prinzip aufzuhängen und 60 Sekunden lang im Handstand stehen zu können. Na, wenn es sonst nichts ist.

Und was ist mit zweiten „Bachelor“? Alles, was ihr zu Dennis Gries aus dem Allgäu wissen müsst erfahrt ihr hier.

„Der Bachelor“ bei RTL: Das sind die Rosenkavaliere aller 13 Staffeln.

Das müsst ihr über „Bachelor“ 2024 Sebastian Klaus wissen

Alter : 35

: 35 Wohnort : Hamburg

: Hamburg Beruf : Sales Manager in der Immobilienbranche

: Sales Manager in der Immobilienbranche Single : seit einem Jahr

: seit einem Jahr Instagram: _sebastianklaus_

