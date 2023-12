Neuer „Bachelor“ 2024 mit bayerischem Dialekt: Wer ist Dennis Gries?

In diesem Jahr begeben sich gleich zwei „Bachelors“ auf die Suche nach der großen Liebe. Am Ende wünschen es sich beide, ihre letzte Rose an ihre Zukünftige zu vergeben, wie auch schon ihr Vorgänger David Jackson mit Lisa Mieschke. Doch wer steckt hinter der muskulösen Fassade von „Bachelor“ Dennis Gries? Wir haben den Überblick.

„Bachelor“ 2024 Dennis Gries ist Fitness-Freak

Dennis Gries ist 30 Jahre alt, wohnt seit einem Jahr als Single in Kempten im Allgäu. Hier arbeitet er als Inhaber einer Fitness- und Wellnessanlage „Injoy Kempten“. Außerdem startet der Allgäuer mit seiner Idee des Fitnessautomaten „Gymbubble“ derzeit als Start-up-Gründer durch.

Den bayerischen Akzent scheint der 30-Jährige zu vertuschen, doch das braucht er gar nicht: Die Kandidatinnen werden es lieben. Lieben werden diese übrigens auch den Fakt, dass sie es bei Dennis mit einem ziemlich durchtrainierten Mann zu tun haben. In seiner Freizeit betreibt er sehr viel Fitness. Weil es seine Heimat hergibt, steht er auch des Öfteren auf dem Snowboard.

Seine bessere Hälfte in spe kann sich außerdem auf gute Restaurantbesuche und selbstgemachte Pasta zuhause freuen, denn der Bayer liebt gutes und gesundes Essen.

Dennis‘ größte Schwäche ist übrigens die, dass er immer eine Packung Maiswaffeln dabei hat und seiner Mahlzeit nie dem Zufall überlässt. Klingt, als hätten es die Damen hier mit einem sehr strukturierten Mann zu tun.

Wer ist „Bachelor“ 2024 Dennis Gries? Ein Überblick

Alter : 30

: 30 Wohnort : Kempten

: Kempten Beruf : Inhaber eines Fitnessstudios und Start-up-Gründer

: Inhaber eines Fitnessstudios und Start-up-Gründer Single : seit einem Jahr

: seit einem Jahr Instagram: dennis.gries