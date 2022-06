Ron Bielecki: Pöbel-Attacke bei Rammstein-Konzert – das hat er zu sagen

Am Montagabend hat Rammstein im Berliner Olympiastadion wieder einmal eine Show par excellence abgeliefert. Auch mit von der Partie: Ron Bielecki. Der Auftritt des YouTubers hingegen war alles andere als gelungen. Im Gegenteil: Der 23-Jährige bepöbelte und beleidigte einen Mann auf übelste Art und Weise – und filmte sich dabei zu allem Überfluss auch noch live für Instagram.

Dabei schien der Abend zunächst noch normal zu verlaufen. In einem ebenfalls auf Instagram veröffentlichten Video ist Ron Bielecki auf seinem Platz beim Konzert zu sehen, wie er dem Rammstein-Hit „Sonne“ lauscht und immer wieder teils unverständliche Sätze reinruft:

So weit, so normal – wenn man Ron Bielecki heißt. Zum Aufreger kommt es dann erst nach dem Konzert. In einem Live-Video können seine Follower hautnah mit dabei sein, als er sichtlich alkoholisiert an der Seite seines Vaters komplett über die Stränge schlägt: Er regt sich heftig über einen Mann auf und beleidigt ihn wüst.

Ron Bielecki: „Habe Fler auf die Schnauze gehauen“

„Wir müssen uns mit so Geringverdienern nicht abgeben. Was verdienst du pro Monat? 1500 Euro? Die p**** ich raus, Alter … Du Geringverdiener!“, hört man ihn in dem Clip, der in den sozialen Medien weiterhin kursiert, sagen. „Ich bestelle mir jetzt 20 Dom Perignon. Die verdienst du in 30 Monaten. Ich habe Fler auf die Schnauze gehauen, dir hau ich auch auf die Schnauze.“ Und weiter: „Manchmal raste ich aus, wenn so ein Typ mit Kapuze mit seinem 500-Euro-Monatslohn so ein H******** ist.“

Ron Bielecki: Entschuldigung nach Konzert-Ausraster

Am Dienstagabend folgte dann die Entschuldigung. In einer Insta-Story ließ Ron Bielecki verlauten: „Hatte zwei bis drei Bierchen zu viel intus und hab Sachen gesagt, die falsch verstanden worden sind.“ Jemand habe seinen Vater „mehrmals dumm angelabert“, er ihn daraufhin „aus Emotionen heraus“ beleidigt und sei dann rausgeflogen.

Den Livestream habe er „aus Angst“ gestartet, weil er von der Security „grob angepackt“ worden sei, „weil ich Storys kenne, wo andere am nächsten Tag im Krankenhaus aufgewacht sind“. Er habe niemanden „außer den Security“ mit seiner Wortwahl beleidigen wollen – „am Ende wären eine andere Wortwahl und zwei bis drei Bierchen weniger besser gewesen.“

Wenig Verständnis für Ron Bielecki

Die Entschuldigung allerdings kommt bei der Allgemeinheit so gar nicht gut an. „Dachte Ron Bielecki zeigt sich wenigstens einsichtig aber der Fall wird weitergehen. Das ‚Statement‘ ist, gelinde gesagt, ein Witz“, schreibt ein User bei Twitter. „Das Statement von Ron Bielecki macht’s noch schlimmer“, stellt ein anderer fest. Die einhellige Meinung: Ron Bielecki hat ein Alkoholproblem. Dieser Nutzer stellt das auf seine ganz eigene Art und Weise dar:

Nach dem Rammstein-Fehltritt haben sich nun auch die ersten Promis zu Wort gemeldet. In einem YouTube-Clip rechnet Comedian Udo Bonstrüp mit Bielecki ab. Er mache sich auch „gerne unbeliebt. Hauptsache, ich muss nicht tatenlos bei dieser Verrohung und dem unvermeidlichen Absturz zusehen, auch Fremdschämen ertrage ich nicht allzu lange.“ Und weiter: „Alkohol und Drogen mögen in Maßen vielleicht kreativ und lustig machen, aber führen schnell zu Grenzüberschreitungen, machen aggressiv – ganz abgesehen von den gesundheitlichen Folgen. Der Tornado im Glas kann schnell zum Tornado in der Leber und kurz drauf zum Tornado im Kopf werden: Realitätsverlust.“

Zur Einordnung: Ron Bielecki startete seine Internet-Karriere als Fitness-Influencer, wurde allerdings durch etwas ganz Anderes bekannt – den „Tornado“. Dabei handelt es sich um eine Trinktechnik, bei der man eine Bierflasche wirbelt und dann in einem Zug leert. Auf Instagram postet er sich im Luxus, lebt ein Leben in Saus und Braus. Auf Twitch kann man ihm beim Glücksspiel zusehen. Ein Tag ohne Party? Kaum denkbar! Immer mit dabei: die Kamera. Nun allerdings zu seinem Nachteil.

