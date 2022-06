Ron Bielecki entschuldigt sich für Konzert-Ausraster: „Komplett beschissen“

Zu Beginn der Woche sorgte Ron Bielecki für einen handfesten Skandal: In einem Live-Video auf Instagram war zu sehen, wie er nach einem Rammstein-Konzert im Berliner Olympiastadion offensichtlich stark alkoholisiert einen Mann aufs Übelste beleidigte und ihm Gewalt androhte.

Wenige Stunden nach dem Vorfall folgte eine Entschuldigung in Textform. Er habe „zwei bis drei Bierchen“ zu viel getrunken und Sachen gesagt, die falsch verstanden worden seien. Für viele Menschen eine eher halbherzige Entschuldigung – weshalb sich in den sozialen Medien ein Shitstorm zusammenbraute.

Ron Bielecki: „Mein Benehmen war von A bis Z beschissen“

Nun allerdings gibt sich Ron Bielecki deutlich reumütiger. „Ich weiß, dass mein Benehmen an diesem Tag von A bis Z komplett beschissen war“, beginnt der 23-Jährige das rund vierminütige Video. Es tue ihm leid, dass seine Fans ihn so hätten erleben müssen. „Ich hatte einen emotionalen Ausbruch, den ich nicht kontrollieren konnte. Und das Wort ‚Geringverdiener‘ ist seit gut einem Jahr ein Meme. Auf diesen Zug bin ich aufgesprungen, wir machen alle unsere Witze drüber.“

Das Meme, welches Bielecki anspricht, zeigt Millionär Robert Geiss mit Sonnenbrille. Versehen ist das Bild mit den Worten „Aus dem Weg, Geringverdiener“. Dazu gibt es im Internet die verschiedensten Captions. Ein Beispiel:

Mit „Geringverdiener“ sind abwertend Personen mit geringem Einkommen gemeint. Bei seinem Ausraster hatte Bielecki unter anderem gesagt: „Wir müssen uns mit so Geringverdienern nicht abgeben. Was verdienst du pro Monat? 1500 Euro? Die pisse ich, Alter … Du Geringverdiener!“ Er selbst verdiene 300.000 Euro im Monat – und würde mit solchen „Geringverdienern“ nicht mal ein Foto machen.

Ron Bielecki: „Respektiere jede Person auf diesem Planeten“

Sein neuestes Statement klingt jedoch deutlich menschlicher. „Ich, Ron Bielecki, respektiere jede Person auf diesem Planeten (…), die ihre Familie ernährt und die hart arbeiten geht. Durch euch habe ich das Privileg, dass meine Familie nicht mehr arbeiten muss. Und meine Mutter und meine Familie musste damals sehr hart arbeiten, um mich und meine Schwester ernähren zu können. Und ich respektiere euch daher genauso, wie ich meine eigene Familie respektiere.“

Die Wucht der Abneigung gegen ihn ist Bielecki allerdings ein Dorn im Auge: „Ich finde das unfair, dass ich gerade hier öffentlich so dargestellt werde, als wär’s anders gewesen. Ich hab‘ beleidigt – dazu steh ich. Und ich hab das Wort ‚Geringverdiener‘ in diesem Moment irgendwie aus Frust und Zorn probiert, gegen diese Person zu verwenden, um der Person irgendwie zu schaden oder sie persönlich zu treffen, was im Nachhinein komplett dumm war, und da bin ich mir bewusst drüber.“

Er habe sich viele Gedanken zu der Angelegenheit gemacht – und könne sich nur noch einmal entschuldigen. Für die Zukunft wisse er nun genau: „Jeden Tag, an dem ich aufstehe, bin ich dankbar dafür, dass alles so läuft, wie es läuft.“ Er wolle weiterhin Leute zum Lachen bringen und Gutes zurückgeben.

Ganz ohne Humor geht es dann aber auch bei einem so ernsten Thema nicht. Abschließend erklärt Ron Bielecki: „Ich habe auch ein normales Leben. Und ich pisse keine 1500 Euro, sondern ich pisse Urin.“

