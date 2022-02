Ex-„Bachelor“-Kandidatin packt aus: So lief mein Date mit dem „Tinder-Schwindler“

„Der Tinder-Schwindler“ ist derzeit in aller Munde. Die Netflix-Doku erzählt die Geschichte von Simon Leviev der sich auf der Dating-Plattform als Milliardär ausgab und so Dutzenden Frauen das Geld aus der Tasche zog. Seine dreiste Lüge: Er sei in Gefahr und könne seine Kreditkarte nicht mehr benutzen.

Eine der Frauen, die sich mit dem „Tinder-Schwindler“ getroffen hat, ist in Deutschland keine Unbekannte: Hannah Kerschbaumer, die 2021 bei „Der Bachelor“ um das Herz von Niko Griesert kämpfte und immerhin den fünften Platz erreichte. Auf TikTok und Instagram hat sie nun über das Date ausgepackt.

>> Ex-„Bachelor“-Kandidatin mit nur einem Fuß: Das ist Hannah Kerschbaumer <<

Wie Hannah in ihrer vierteiligen Story erzählt, lernte sie Leviev 2017 auf Tinder kennen. „Wir haben hin- und hergeschrieben und er war ganz nett“, erinnert sich die heute 29-Jährige. Doch schnell sei alles ein bisschen merkwürdig geworden: „Er wollte mich einfliegen lassen. Zu dem Zeitpunkt war er in Wien.“ Hannah lehnte ab, der Kontakt blieb allerdings: „Dann hat er mir immer so komische Standorte geschickt […] und so komische Bilder nur von sich selbst, obwohl ich nie danach gefragt hab.“ Und trotzdem: Ein Telefonat und weitere Nachrichten später verabredeten sich die beiden zu einem Date bei Levievs nächstem Berlin-Besuch.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Johanna Kerschbaumer (@hicallmehannah)

Ex-„Bachelor“-Kandidatin gibt „Tinder-Schwindler“ Korb

Das Treffen fand dann 2018 im Ritz-Carlton-Hotel am Potsdamer Platz statt. Nach einer ersten netten Unterhaltung beim Essen und „übertrieben vielen“ Komplimenten hätte er dann plötzlich angefangen, „super deepe Sachen“ zu erzählen: „dass er wirklich im Gefängnis war, dass er gesucht wird in einigen Ländern, dass er Angst hat, weil er verfolgt wird, dass er sogar mal entführt worden ist“.

Als der „Tinder-Schwindler“ dann angefangen habe, seine Hand auf ihren Oberschenkel zu legen und sie sie mit aufs Zimmer habe nehmen wollen, sei sie gefahren. Weil er ihr versprochen habe, ihr mit seinen Connections bei der Jobsuche in Berlin helfen zu wollen, habe es nach dem Date noch „losen Kontakt via WhatsApp gegeben – wo sich seine Nummer immer wieder geändert habe –, doch nach der Zusendung ihres Lebenslaufs via E-Mail habe es nur eine Antwort gegeben und danach nie wieder.

Nach Geld gefragt habe Leviev sie nie. Nachdem sie „Tinder-Schwindler“ auf Netflix offensichtlich gesehen hat, dürfte sie darüber auch heilfroh sein!

>> Netflix-Neuheiten: Alle neuen Serien- und Film-Highlights <<