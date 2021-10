Welche neuen Serien und Filme bringt Netflix im November? Wir versorgen euch mit allen Infos zu den Neuheiten, nennen euch das Startdatum und präsentieren euch unsere Highlights.

Das sind die Netflix-Neuheiten im November 2021

Asiatische Filme und Serien bleiben auch im November ein großes Thema im Programm des Streaming-Giganten. Nach dem überragenden Erfolg von „Squid Game“ schaut ab dem 19. November mit „Hellbound“ gleich der nächste Geheimtipp aus Südkorea um die Ecke. Die düstere Mysteryserie basiert auf einem Webtoon von Yeon Sang-ho und Choi Gyu-seok. Ersterer dürfte euch als Regisseur des Zombie-Hits „Train to Busan“ bekannt sein.

Alles andere als ein Geheimtipp ist die Realverfilmung von „Cowboy Bebop“: Die Serie bringt den extrem einflussreichen Anime-Klassiker aus den 90ern extrem hochwertig produziert zurück auf die Mattscheibe. Fans des beliebten MOBA-Games „League of Legends“ fiebern derweil dem 6. November entgegen, dann startet die prächtig animierte Serie „Arcane“, in der die Champions Jinx und Vi zu den Hauptfiguren gehören. Die Anime-Serie „Super Crooks“ (ab 25. November) hingegen basiert auf der Comicvorlage von Mark Millar (Kick-Ass, Kingsman) und soll im selben Universum wie bereits „Jupiter’s Legacy“ spielen.

Wer mit asiatisch geprägten Filmen und Serien nichts anfangen kann, muss nicht verzweifeln: „Red Notice“ serviert am 12. November eine dicke Portion Hollywood auf die heimische Mattscheibe. Mit dabei sind Dwayne „The Rock“ Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds, stolze 160 Millionen Dollar Produktionsbudget hat der Film verschlungen. Wer nicht genug von „The Rock“ bekommen kann, der darf sich zudem den 9. November im Kalender ankreuzen. Dann erscheint der zweite Teil „Jumanji: The Next Level“ endlich im Streaming-Angebot von Netflix.

Eine waschechte Überraschung ist die zweite Staffel von „Tiger King“, die wohl niemand hat kommen sehen. Die finale Staffel für das Narcos-Spin-off „Narcos: Mexico“ läuft bereits ab dem 5. November. Die „kein Gag ist zu schmutzig“-Serie „Big Mouth“ bekommt ab dem 5. November eine vierte Staffel spendiert. Trekkies hingegen freuen sich auf den 19. November, dann erscheint Staffel 4 von „Star Trek: Discovery“.

Arcane (ab 6. November)

„Arcane“ spielt in der Welt des immens populären „League of Legends“. Hersteller Riot Games versucht diese Welt nun mit Hilfe von Fortiche Production auf Netflix zum Leben zu erwecken. Das französische Animationsstudio ist bereits seit Jahren mit dem Spiel verbunden und hat etliche Trailer dazu produziert.

In der Serie geht es um das zerbrechliche Gleichgewicht zwischen der wohlhabenden Stadt „Piltover“ und dem eher finsteren „Zhaun“. Durch die Erfindung einer magischen Technologie namens Hextech, eskalieren die Spannungen zwischen beiden Stadtstaaten. Mittendrin im Konflikt finden sich zahlreiche berühmte „Champions“ aus League of Legends wieder, darunter „Vi“ und ihre Schwester „Jinx“.

Red Notice (ab 12. November)

Wenn Interpol eine rote Ausschreibung (engl. „Red Notice“) zur Jagd auf die meistgesuchten Verbrecher der Welt herausgibt, ist der Top-Profiler des FBI – John Hartley (Dwayne Johnson) – zur Stelle. Seine Jagd rund um den Globus verwickelt ihn in einen gewagten Coup, bei dem er notgedrungen mit dem weltweit besten Kunstdieb (Ryan Reynolds) kollaborieren muss, um die meistgesuchte Kunstdiebin der Welt (Gal Gadot) zu fassen. Was folgt, ist eine abenteuerliche Odyssee um die Welt. Regie und Drehbuch sind das Werk von Rawson Marshall Thurber („Central Intelligence“, „Skyscraper“).

Tiger King – Staffel 2 (ab 17. November)

Regisseurin Rebecca Chaiklin hat bereits verraten, dass die Geschichte vom „Tiger King“ Joe Exotic noch lange nicht zu Ende erzählt ist. Da darf man durchaus gespannt sein, wie die immens populäre Dokumentation ab dem 17. November fortgeführt werden soll.

Cowboy Bebop (ab 19. November)

Der actiongeladene Weltraum-Western „Cowboy Bebop“ handelt von drei Kopfgeldjägern, genannt „Cowboys“, die vor ihrer Vergangenheit fliehen. Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) und Faye Valentine (Daniella Pineda) könnten unterschiedlicher nicht sein. Die unerschrockene, tödliche Truppe heftet sich an die Fersen der gefährlichsten Verbrecher der Galaxie – solange die Kohle stimmt. Doch sie können sich ihren Weg nicht ewig freikämpfen, denn irgendwann werden sie von der Vergangenheit eingeholt.

Die Realverfilmung der immens populären Anime-Serie aus den 90ern läuft ab dem 19. November. Nebenbei könnt ihr auch das Anime-Original auf Netflix sehen – entweder als perfekte Vorbereitung, oder als „Bitte mehr davon!“ im Nachgang.

Hellbound (ab 19. November)

In der südkoreanischen Mysteryserie „Hellbound“ tauchen eines Tages wie aus dem Nichts überirdische Wesen auf, die ein Dekret erlassen und Menschen in die Hölle verdammen. Diese übernatürlichen Ereignisse sorgen für ein großes Chaos und lassen die religiöse Vereinigung „Neue Wahrheit“ immer mehr an Macht gewinnen. Doch einige Menschen schöpfen Verdacht und fragen sich, ob die Neue Welt etwas mit den rätselhaften Vorfällen zu tun hat.

Neue Serien bei Netflix im November 2021

Die Yacht – Drama unter Deck: Staffel 3 (ab 1. November)

Kommissar Wallander: Staffel 4 (ab 1. November)

Black Space: Staffel 1 (ab 1. November)

44 Cats: Staffel 2 (ab 1. November)

Angry Birds: Staffel 4 (ab 1. November)

The Promised Neverland: Staffel 1 (ab 1. November)

Ridley Jones: Staffel 2 (ab 2. November)

Der unwahrscheinliche Mörder: Mini-Serie (ab 5 November)

Narcos: Mexico: Staffel 3 (ab 5. November)

Glória: Staffel 1 (ab 5. November)

Big Mouth: Staffel 4 (ab 5. November)

Der Club: Staffel 1 (ab 5. November)

Grünes Ei mit Speck: Staffel 2 (ab 5. November)

Arcane: Staffel 1 (ab 6. November)

Your Life Is a Joke: Staffel 1 (ab 9. November)

Swap Shop: Staffel 1 (ab 9. November)

Gentefied: Staffel 2 (ab 10. November)

Das Tier: Staffel 1 (ab 10. November)

Christmas Flow: Staffel 1 (ab 17. November)

An der perforierten Linie abreißen (ab 17. November)

Tiger King: Staffel 2 (ab 17. November)

Star Trek: Discovery: Staffel 4 (ab 19. November)

Hellbound: Staffel 1 (ab 19. November)

Cowboy Bebop: Staffel 1 (ab 19. November)

Blown Away: Christmas: Staffel 1 (ab 19. November)

Undercover: Staffel 3 (ab 21. November)

True Story: Mini-Serie (ab 24. November)

Super Crooks: Staffel 1 (ab 25. November)

Elfen (ab 28. November)

Neue Filme bei Netflix im November 2021

Julieta (ab 1. November)

Die Happytime Murders (ab 1. November)

Oh Boy (ab 1. November)

Words on Bathroom Walls (ab 1. November)

Riding Alone for Thousands of Miles (ab 1. November)

Saawariya (ab 1. November)

Bright Star (ab 1. November)

Daddy’s Home: Ein Vater zu viel (ab 1. November)

Marlene (ab 1. November)

Your Voice: Kimikoe (ab 1. November)

Goo Jit Zu: Der Film (ab 1. November)

Die Familie Claus (ab 1. November)

The Harder They Fall (ab 3. November)

Amina (ab 4. November)

Wir konnten nicht erwachsen werden (ab 5. November)

Love Hard (ab 5. November)

Yara (ab 5. November)

Ein Polizei-Film (ab 5. November)

Zero to Hero (ab 5. November)

Meenakshi Sundareshwar (ab 5. November)

Hexen hexen (ab 7. November)

Der Exorzist III (ab 8. November)

Verführung einer Fremden (ab 8. November)

Jumanji: The Next Level (ab 9. November)

A StoryBots Space Adventure (ab 9. November)

Passing (ab 10. November)

7 Gefangene (ab 11. November)

Red Notice (ab 12. November)

De leeuw van Vlaanderen (ab 12. November)

Prinzessinnentausch 3: Auf der Jagd nach dem Stern (ab 18. November)

Tick, Tick…Boom! (ab 19. November)

Bruised (ab 24. November)

Ein Junge namens Weihnacht (ab 24. November)

Rote Robin (ab 27. November)

14 Peaks: Nothing is Impossible (ab 29. November)

A Castle for Christmas (TBA)

Das waren die Netflix-Neuheiten im Oktober 2021

Mit Vollgas in Richtung Halloween: Jahreszeitbedingt erscheinen im Oktober auf Netflix jede Menge neue und alte Horror-Highlights, darunter zum Beispiel das Horror-Drama „Das Gift“ (auf englisch besser betitelt mit „Fever Dream“), der schrille Vampirfilm „Night Teeth“, der Slasher-Streifen „JEMAND ist in deinem Haus“ (von James „The Conjuring“ Wan) und Teil 2 von „Nobody Sleeps in the Woods Tonight“.

Die Serie „Midnight Mass“geht auf die Kappe von Horror- und Gruselprofi Mike Flanagan (Doctor Sleep, Spuk in Hill House). Etwas älter sind bereits „The Rite – Das Ritual“ (2011) mit Anthony Hopkins, und „Verflucht“ (2005) von Kult-Regisseur Wes Craven.

Abseits vom fiesen Grusel schiebt Netflix noch zahlreiche weitere Highlights nach: Publikumsmagnete dürften die Realityserie „Liebe macht blind: Brasilien“ und Staffel 3 der beliebten Thrillerserie „You – Du wirst mich lieben“ werden.

Anime-Fans freuen sich hingegen auf die Serie „Baki Hanma“ (bereits ab 30. September!), den neuen Pokémon-Film „Geheimnisse des Dschungels“, „The Seven Deadly Sins: Cursed by Light“ und die neue Survival-Serie „Darwin’s Game“.

Weitere Tipps fassen wir hier für euch zusammen:

The Guilty (ab 1. Oktober)

Das dänische Filmdrama von Gustav Möller aus dem Jahr 2018 geht so schnell niemanden aus dem Kopf: Der Großteil des Films ist eigentlich ein bebildertes Hörspiel, in dem ein Polizist in der Notrufzentrale einen besonders kniffligen Entführungsfall vorgesetzt bekommt. Wer „The Guilty“ noch nicht gesehen haben sollte: Aktuell gibt es ihn kostenlos auf Amazon Prime Video zu sehen.

Ab dem 1. Oktober erobert das hochwertig besetzte Remake Netflix: Jake Gyllenhaal spielt in der Hauptrolle Joe Bayler, verfilmt wurde das Remake von Action-Profi Antoine Fuqua (Training Day, Shooter, The Equalizer).

Locke & Key, Staffel 2 (ab 22. Oktober)

Lange mussten sich Fans auf die Fortsetzung der Horror-Mysery-Serie gedulden, am 22. Oktober geht die Geschichte endlich weiter! Basierend auf den Comics von Joe Hill und Gabriel Rodriguez wirft euch „Locke & Key“ in ein gruseliges Anwesen mit vielen düsteren Geheimnissen. Da die Serie teils deutlich von den Comics abweicht, sind Überraschungen nicht ausgeschlossen. Genauso übrigens wie eine dritte Staffel: Die Dreharbeiten dazu haben bereits begonnen.

Bloodshot (ab 27. Oktober)

Für eine Kinokarte sicher zu teuer, aber für einen stylischen Action-Abend auf Netflix perfekt: Die Verfilmung des Valiant-Comics über den Superhelden Bloodshot packt Vin Diesel in die Rolle des Elite-Soldaten Ray Garrison. Nachdem er zusammen mit seiner Frau brutal ermordet wird, holt ihn eine Gruppe von Wissenschaftlern zurück ins Leben: Dank Nanotechnologie wird er zur Killermaschine, die zuerst nur Rache im Kopf hat. Dann muss Ray erkennen, dass sein Leben nicht mehr in seiner Hand liegt.

Army of Thieves (ab 29. Oktober)

Nach dem immensen Erfolg des Zombie-Blockbusters „Army of the Dead“ von Zack Snyder war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Nachfolger (oder in diesem Fall: Prequel) erscheinen würde. Nun also lässt Netflix die „Army of Thieves“ auf euch los und packt dabei Matthias Schweighöfer in die Hauptrolle: Der charmante Gauner mit den unglaublichen Tresor-Knacker-Skills ist zugleich (scheinbar) das einzige Bindeglied zwischen den beiden Filmen.

Da es im Trailer noch keine Zombies zu sehen gibt, bleibt die wichtigste Frage: Werden wir auch Untote sehen? Oder entpuppt sich „Army of Thieves“ am Ende als reiner Action-Film ohne Horror-Anteil? Wir sind gespannt!

Neue Serien bei Netflix im Oktober 2021

The Crowned Clown – Staffel 1 (ab 1. Oktober)

Seinfeld – Staffel 1-9 (ab 1. Oktober)

Beyblade Burst Rise – Staffel 1 (ab 1. Oktober)

Colonia Dignidad: Eine deutsche Sekte in Chile – Staffel 1 (ab 1. Oktober)

Paik’s Spirit – Staffel 1 (ab 1. Oktober)

Maid – Staffel 1 (ab 1. Oktober)

Oats Studios – Staffel 1 (ab 1. Oktober)

Kommissar Wallander – Staffel 3 (ab 3. Oktober)

Scissor Seven – Staffel 3 (ab 3. Oktober)

On My Block – Staffel 4 (ab 4. Oktober)

Remember You – Staffel 1 (ab 5. Oktober)

Baking Impossible – Staffel 1, Teil 1 (ab 6. Oktober)

Fünffache Rache – Staffel 1 (ab 6. Oktober)

Unsportlich – Ausgabe 1 (ab 6. Oktober)

Liebe macht blind: Brasilien – Staffel 1, Folgen 1-4 (ab 6. Oktober)

The Five Juanas – Staffel 1 (ab 6. Oktober)

The Billion Dollar Code – Staffel 1 (ab 7. Oktober)

Yakuza goes Hausmann – Staffel 1.2 (ab 7. Oktober)

Hausmann goes Genie – Staffel 1.2 (ab 7. Oktober)

Sexy Beasts – Staffel 2 (ab 7. Oktober)

Hexen und Katzen – Staffel 1 (ab 7. Oktober)

Haus der Geheimnisse: Die Toten von Burari – Staffel 1 (ab 8. Oktober)

Joint Venture – Staffel 3 (ab 8. Oktober)

Eine dunkle & grimmige Geschichte – Staffel 1 (ab 8. Oktober)

Pretty Smart – Staffel 1 (ab 8. Oktober)

Hometown Cha-Cha-Cha – Staffel 1 (ab 9. Oktober)

Blue Period – Staffel 1 (ab 9. Oktober)

Der Babysitter-Club – Staffel 2 (ab 11. Oktober)

Filme – Das waren unsere Kinojahre – Staffel 3 (ab 12. Oktober)

Mighty Express – Staffel 5 (ab 12. Oktober)

Liebe macht blind: Brasilien – Staffel 1, Folgen 5-8 (ab 13. Oktober)

Another Life – Staffel 2 (ab 14. Oktober)

Darwin’s Game – Staffel 1 (ab 15. Oktober)

You – Du wirst mich lieben – Staffel 3 (ab 15. Oktober)

My Name – Staffel 1 (ab 15. Oktober)

Little Things – Staffel 4 (ab 15. Oktober)

Karmas Welt – Staffel 1 (ab 15. Oktober)

Misfit: Die Serie – Staffel 1 (ab 16. Oktober)

Gabby’s Dollhouse – Staffel 3 (ab 19. Oktober)

Liebe macht blind: Brasilien – Staffel 1, Folgen 9-10 (ab 20. Oktober)

Life’s a Glitch with Julien Bam – Staffel 1 (ab 21. Oktober)

Liebe, Sex und goop – Staffel 1 (ab 21. Oktober)

Insiders – Staffel 1 (ab 21. Oktober)

Tut Tut Cory Flitzer – Staffel 6 (ab 21. Oktober)

Komi Can’t Communicate – Staffel 1 (ab 21. Oktober)

Locke & Key – Staffel 2 (ab 22. Oktober)

Inside Job – Staffel 1 (ab 22. Oktober)

The King’s Affection – Staffel 1 (ab 22. Oktober)

Adventure Beast – Staffel 1 (ab 22. Oktober)

More than Blue: Die Serie – Staffel 1 (ab 22. Oktober)

Roaring Twenties – Staffel 1, Folgen 1-3 (ab 22. Oktober)

Der Denver-Clan – Staffel 4 (ab 22. Oktober)

Maya und die Drei: Miniserie (ab 22. Oktober)

Sintonia – Staffel 2 (ab 27. Oktober)

Luis Miguel – Die Serie – Staffel 3 (ab 28. Oktober)

Das Motiv – Staffel 1 (ab 28. Oktober)

Colin in Black & White – Staffel 1 (ab 29. Oktober)

Die Zeit, die ich dir widme – Staffel 1 (ab 29. Oktober)

Roaring Twenties – Staffel 1, Folgen 4-6 (ab 29. Oktober)

Neue Filme bei Netflix im Oktober 2021

Swallow (ab 1. Oktober)

Forever Rich (ab 1. Oktober)

Unfriend (ab 1. Oktober)

Man of Tai Chi (ab 1. Oktober)

Sisters (ab 1. Oktober)

Ein Hund namens Beethoven (ab 1. Oktober)

The Guilty (ab 1. Oktober)

Die Geisha (ab 1. Oktober)

Ronaldo (ab 1. Oktober)

My Best Friend’s Wedding (ab 1. Oktober)

Thunderbirds (ab 1. Oktober)

Diana: Das Musical (ab 1. Oktober)

Dumm und Dümmehr (ab 1. Oktober)

Ride Along: Next Level Miami (ab 1. Oktober)

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light (ab 1. Oktober)

Verflucht (ab 1. Oktober)

The Rite – Das Ritual (ab 1. Oktober)

R.L. Stine – Geisterstadt: Kabinett des Schreckens (ab 1. Oktober)

Wendy 2 – Freundschaft für immer (ab 1. Oktober)

Knight and Day (ab 1. Oktober)

Love and other Drugs – Nebenwirkung inklusive (ab 1. Oktober)

Escape the Undertaker (ab 5. Oktober)

JEMAND ist in deinem Haus (ab 6. Oktober)

Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels (ab 8. Oktober)

Angeliena (ab 8. Oktober)

Mein Bruder, meine Schwester (ab 8. Oktober)

Groll (ab 8. Oktober)

Pietje Bell und die Jagd nach der Zarenkrone (ab 10. Oktober)

Krümelchen (ab 10. Oktober)

Das Sakrament (ab 10. Oktober)

Lee & Cindy C (ab 10. Oktober)

Het Gezin Van Paemel (ab 10. Oktober)

De Zevende Hemel (ab 10. Oktober)

Mira (ab 10. Oktober)

Spielerberater (ab 10. Oktober)

Bright: Samurai Soul (ab 12. Oktober)

Malinche – Das Making-of: Eine Dokumentation von Nacho Cano (ab 12. Oktober)

Convergence: Mut in der Krise (ab 12. Oktober)

Violet Evergarden: Der Film (ab 13. Oktober)

Das Gift (ab 13. Oktober)

Operation Hyakinthos (ab 13. Oktober)

Slashers (ab 14. Oktober)

One Night in Paris (ab 14. Oktober)

Monk Comes Down the Mountain (ab 15. Oktober)

Only Mine (ab 15. Oktober)

Die Schlacht um die Schelde (ab 15. Oktober)

Du Sie Er & Wir (ab 15. Oktober)

Sharkdog und ein fantastisches Halloween (ab 15. Oktober)

Everybody Happy (ab 17. Oktober)

Reif für einen Mord (ab 19. Oktober)

Found (ab 20. Oktober)

Night Teeth (ab 20. Oktober)

Stuck Together (ab 20. Oktober)

Flip a Coin -ONE OK ROCK Documentary- (ab 21. Oktober)

Little Big Mouth (ab 22. Oktober)

Nobody Sleeps in the Woods Tonight – Teil 2 (ab 27. Oktober)

Hypnotic (ab 27. Oktober)

Bloodshot (ab 27. Oktober)

Army of Thieves (ab 29. Oktober)

Dear Mother (ab 29. Oktober)

Das waren die Netflix-Neuheiten im September

Haus des Geldes – Staffel 5 (erste Hälfte, ab 3. September)

Die finale Staffel der immens populären Serie startet am 3. September. Die Bande ist seit über 100 Stunden in der spanischen Zentralbank eingeschlossen. Sie konnten Lissabon befreien, doch nachdem sie einen der ihren verlieren, steht ihnen das Schlimmste noch bevor. Das Ende des größten Raubzugs der Geschichte ist in Sicht.

Die fünfte Staffel erscheint in zwei Ausgaben: die erste läuft am 3. September an, gefolgt von der zweiten am 3. Dezember 2021.

Into the Night – Staffel 2 (ab 8. September)

„Into the Night“ lebt von seiner Prämisse: Die Welt geht mal wieder unter, doch diesmal ganz ohne Zombies oder episch inszenierte Katastrophen. Anstelle dessen tötet die Sonne die Menschen. Die Passagiere eines Flugzeugs konnten in Staffel 1 entkommen und fanden Zuflucht in einem Militärbunker tief unter der Erde. Doch ihre Auszeit ist leider nur von kurzer Dauer, als ein Unfall einen Teil ihrer Lebensmittelvorräte unbrauchbar macht. Sie müssen sich also erneut an die Oberfläche wagen und einen verzweifelten Versuch unternehmen, um ihr Überleben zu sichern.

Prey (ab 10. September)

Im deutschen Thriller treffen sich einige Freunde zum etwas anderen Junggesellenabschied: Eine Wanderung quer durch die Wildnis steht an. Als die Freunde plötzlich Schüsse hören, denken sie zunächst noch an Jäger im Wald. Doch bald stecken sie mitten in einem verzweifelten Kampf ums Überleben, als ihnen klar wird, dass es ein rätselhafter Schütze auf sie abgesehen hat.

Schumacher (ab 15. September)

Unterstützt von Michael Schumachers Familie, zeichnet die Dokumentation „Schumacher“ mit seltenen Interviews und bisher unveröffentlichtem Material ein sehr sensibles und dennoch kritisches Porträt des siebenmaligen Formel-1- Weltmeisters. Dabei beleuchtet der Film die vielen Facetten, die diesen vielschichtigen Menschen und Athleten ausmachen, und begleitet ihn bei seinem unvergleichbaren Aufstieg in diesem herausfordernden und gefährlichen Sport. Schumachers eigentlicher Lebensmittelpunkt aber ist – trotz seiner Leidenschaft für den Sport – seine Familie; seine Kinder und Corinna Schumacher: sein größter Rückhalt und die Liebe seines Lebens. Sie sind nun bereit seine Geschichte zu erzählen.

Neue Serien bei Netflix im September 2021:

Kommissar Wallander – Staffel 2 (ab 1. September)

Boruto: Naruto Next Generation – Staffel 2 (ab 1. September)

How to Be a Cowboy – Staffel 1 (ab 1. September)

Chicago Med – Staffel 1-2* (ab 1. September)

Panzer. Macht. Geschichte. – Auf den Schlachtfeldern der Weltkriege – Staffel 1 (ab 1. September)

Wendepunkt: 9/11 und der Krieg gegen den Terror – Staffel 1 (ab 1. September)

Q-Force – Staffel 1 (ab 2. September)

PJ Masks – Pyjamahelden – Staffel 3 (ab 2. September)

Haus des Geldes – Teil 5, Ausgabe 1 (ab 3. September)

Sharkdog – Staffel 1 (ab 3. September)

Dive Club – Staffel 1 (ab 3. September)

Couple on the Backtrack – Staffel 1 (ab 4. September)

Tayo: Der kleine Bus – Staffel 4 (ab 6. September)

Countdown: Die Weltraummission Inspiration4 – Staffel 1, Episode 1-2 (ab 6. September)

Die Oktonauten auf dem Festland – Staffel 1 (ab 7. September)

Kid Cosmic – Staffel 2 (ab 7. September)

On the Verge – Staffel 1 (ab 7. September)

Into the Night – Staffel 2 (ab 8. September)

The Circle: USA – Staffel 3 (ab 8. September)

Titipo: Der kleine Zug – Staffel 2 (ab 10. September)

Metallkunst: Showdown am Schweißgerät – Staffel 1 (ab 10. September)

Crime Stories: India Detectives – Staffel 1 (ab 13. September)

Countdown: Die Weltraummission Inspiration4 – Staffel 1, Episode 3-4 (ab 13. September)

Die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt – Staffel 2 (ab 14. September)

Jack Whitehall: Unterwegs mit meinem Vater – Staffel 5 (ab 14. September)

Du gegen die Wildnis: Abgestürzt – Staffel 1 (ab 14. September)

Finger Weg! (Lateinamerika) – Staffel 1, Folge 1-3 (ab 15. September)

Nailed It! – Staffel 6 (ab 15. September)

He-Man and the Masters of the Universe – Staffel 1 (ab 16. September)

Keeping Up with the Kardashians – Staffel 6 (ab 17. September)

Sex Education – Staffel 3 (ab 17. September)

Squid Game – Staffel 1 (ab 17. September)

Chicago Party Aunt – Staffel 1 (ab 17. September)

Liebe im Spektrum – Staffel 2 (ab 21. September)

Tut Tut Chrissy Flitzer: Chrissy ist am Steuer (ab 21. September)

Dear White People – Ausgabe 4 (ab 22. September)

Jaguar – Staffel 1 (ab 22. September)

Monsters Inside: Die 24 Gesichter des Billy Milligan – Staffel 1 (ab 22. September)

Pose – Staffel 3 (ab 23. September)

Hospital Playlist – Staffel 2 (ab 23. September)

Midnight Mass – Staffel 1 (ab 24. September)

Knastschwestern New Orleans – Staffel 1 (ab 24. September)

Blood & Water – Staffel 2 (ab 24. September)

Im Auge des Wolfes – Die Serie – Staffel 1 (ab 24. September)

Vendetta: Wahrheit, Lügen und die Mafia – Staffel 1 (ab 24. September)

Ada Twist – Staffel 1 (ab 28. September)

Der Kastanienmann – Staffel 1 (ab 29. September)

MeatEater – Staffel 1 (ab 29. September)

Luna Park – Staffel 1 (ab 30. September)

Love 101 – Staffel 2 (ab 30. September)

Neue Filme bei Netflix im September 2021: