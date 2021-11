Elvira Öberg: So verzaubert die Biathletin aus Schweden ihre Fans

Als Elvira Öberg ihr Debüt im Biathlon-Weltcup gefeiert hat, lag die Latte im schwedischen Nationalteam schon sehr hoch. Grund dafür ist in erster Linie ihre eigene Schwester Hanna. Aber auch das, was Elvira macht, kann sich sehen lassen – in der Loipe und auf Instagram.

Wie ihre ältere Schwester Hanna, die wir euch hier genauer vorstellen, hat Elvira Öberg erstmals Weltcup-Luft ausgerechnet beim Heim-Weltcup in Östersund schnuppern dürfen. Das war im November 2019 – zu diesem Zeitpunkt hatte Hanna schon Olympia- und WM-Medaillen geholt.

Elvira wurde 1999 in Lappland geboren und ist damit rund dreieinhalb Jahre jünger als ihre Schwester. Gemeinsam mischen sie den Weltcup auf und sorgen mit sportlichen Leistungen für Schlagzeilen.

Viele Fans verfolgen die Laufbahn von Elvira bereits seit Junioren-Tagen, auf Instagram hat sie eine treue Fangemeinde. Die werden von Öberg regelmäßig auf dem Laufenden gehalten und bekommen auch mal private Einblicke. Hier stellen wir euch Öbergs Instagram-Highlights vor:

Sonne, Sommer, Training!

Hier haben sich die Öberg-Schwestern herausgeputzt:

Posts aus dem Schnee gibt es aber auch:

In den Bergen ist sie auch unterwegs:

Hier ist sie im Tunnel:

In der Heimat ist sie offenbar für alles gewappnet, dafür spricht zumindest der Backpack!

Bei ihrem Einstand in Östersund landete Öberg gleich auf dem zwölften Platz. Vom Biathlon-Weltverband wurde sie im Anschluss an ihren ersten Weltcup-Winter gleich als „Rookie of the Year“ ausgezeichnet. Mittlerweile ist sie dort übrigens auch in der direkten Nähe des Skistadions beheimatet.

