Charlotte Würdig ist eines der bekanntesten deutschen Fernsehgesichter. Als Moderatorin fungierte sie bei ProSieben im Laufe ihrer Karriere bereits für zahlreiche Formate wie „taff“, „Popstars“ oder die „TV total Stock Car Crash Challenge“.

Sogar das Finale von „Germany’s Next Topmodel“ im Jahr 2008 durfte sie moderieren und scheut sich auch nicht, in anderem Formaten als Kandidatin mitzumischen. Ob „Wok WM“, „Stars auf Eis“ oder „Let’s Dance“ – für Charlotte Würdig ist keine sportliche Herausforderung zu groß.

Zuletzt ist Würdig auch als Autorin in Erscheinung getreten – im Jahr 2018 brachte sie das Buch „Löwinnen Power: Fitness & Lifestyle mit Charlotte“ heraus.

Und auch als Schauspielerin macht sie eine ausgesprochen gute Figur, hatte schon diverse Gastauftritte in Fernsehserien. In „jerks.“ beispielsweise spielte sie schlicht sich selbst – genau wie diese Stars:

Anders als in der Comedy-Serie zu sehen, ist sie inzwischen jedoch von Sido, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat, getrennt. Damit ist klar: Der Rapper bekommt nicht mehr jeden Tag die Vorzüge einer Charlotte Würdig zu Gesicht. Wovon wir reden, müsste euch im Prinzip auch so klar sein: Sie sieht einfach umwerfend aus. Den Beweis liefert sie seit nunmehr 15 Jahren regelmäßig im Fernsehen.

Noch klarer wird das Ganze auf ihrem Instagram-Profil – und dort sind die Inhalte auch dauerhaft verfügbar. Wie sexy sie sich dort präsentiert, wollen wir euch nun zeigen. Achtung, es wird wild:

Mit ihr wären wir gerne zusammen eingesperrt:

Diese endlos langen Beine:

Und nochmal:

Mal elegant gekleidet:

Mal ganz knapp:

Und mal im Bikini:

Charlotte Würdig macht immer eine ausgesprochen gute Figur:

Wie man einen solchen Traumkörper auch mit über 40 Jahren behält? Logisch, Sport:

Sport:

Und noch mehr Sport:

Mit dieser Figur kann man einfach alles tragen:

Na, haben wir euch überzeugt? Wir können es uns kaum anders vorstellen, denn in unseren Augen gehört Charlotte Würdig ganz ohne Zweifel zu den heißesten Moderatorinnen, die die deutsche Fernsehlandschaft zu bieten hat – trotz ihres vergleichweise „hohen“ Alters. Mit ihr scheint es ganz so, wie mit einem guten Wein: Sie wird mit den Jahren immer besser. In diesem Sinne: auf ein langes Leben, liebe Charlotte!