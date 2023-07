Tinder-Trend bei der Gen Z: Diese Sternzeichen bekommen die meisten Matches

Die persönlichen Angaben und Profilbeschreibungen auf Tinder unterscheiden sich von Generation zu Generation: Während die „Gen X“ (Personen, die zwischen 1965 und 1980 geboren sind) auf Beschreibungsfragmente wie „Nichtraucher“ und „keine One Night Stands“ setzt, geben User der „Gen Z“ (Geburtsdatum zwischen 1997 und 2012) gerne ihre Sternzeichen an. Das hat das Datingportal Tinder in seinem „Future of Dating Report 2023“ veröffentlicht.

Demnach sind Sternzeichen die am häufigsten genannte Eigenschaft in den Tinder-Bios von 18-bis 25-Jährigen. Gemeinsam mit der Astrologin Lisa Stardust wirbt Tinder nun dafür, sich als Nutzer der Plattform mit den Sternenkonstellationen zu beschäftigen.

„Warum es daher selbst für absolute Astrologie-Neulinge äußerst nützlich ist zu wissen, was da oben in den Sternen vor sich geht und wie sich die Veränderungen in den Sternenkonstellationen auf die Energie in unserer Umgebung auswirken, entschlüsselt Tinder jetzt gemeinsam mit der erfahrenen Astrologin Lisa Stardust“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Tinder und Lisa Stardust empfehlen Nutzern, ihre Sternzeichen jetzt in ihrer Bio zu ergänzen, denn laut des oben genannten Reports zeichnen sich eindeutige Trends in Sachen Dating und Liebe bei gewissen Sternzeichen ab.

Tinder: Welche Sternzeichen sind am beliebtesten?

Laut der jüngst veröffentlichten Tinder-Studie gibt es etwa drei Sternzeichen, die vermehrt angeben, etwas Ernstes zu suchen: Steinbock, Krebs und Jungfrau. Doch die sind es nicht, die die meisten Likes beziehungsweise Matches bekommen. Am beliebtesten sind die Tinder-Profile von Nutzern, die im Zeichen Zwillinge und Waage geboren sind.

Astrologin Lisa Stardust hat folgende Tipps für Tinder-Nutzer im Gepäck:

Sage dir eine positive Affirmation, um deine Tinder-Reise mit einem guten Gefühl zu starten.

Reinige dein Handy mit Lavendel, indem du es damit einreibst, bevor du die App öffnest.

Sei du selbst! Du wirst mehr gute Menschen anziehen, wenn du dich nicht verstellst.

Tinder-Sommer 2023: Dating-Tipps für jedes Sternzeichen

Um Tinder-Nutzer im Sommer 2023 in die richtige Richtung zu lenken, hat Lisa Stardust für alle Sternzeichen folgende Hinweise ausformuliert:

Widder auf Tinder: Tipp von Lisa Stardust

Venus im Löwen bringt dich in Schwung und drängt dich, Risiken einzugehen und deine Komfortzone zu verlassen, wenn es um Dates geht. Ergreife die Gelegenheit, dich auf ein Profil einzulassen, das du sonst vielleicht nicht in Betracht gezogen hättest.

Stier auf Tinder: Tipp von Lisa Stardust

Es hat seine Vorteile, wenn man sein Herz auf der Zunge trägt. Zum einen bist du in der Lage, Menschen anzuziehen, die auf der gleichen romantischen Frequenz schwingen. Außerdem kann es dir neue Möglichkeiten eröffnen, die größer sind, als du es dir je vorgestellt hast. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um deine Bedürfnisse zu erforschen und deine Absichten zu aktualisieren.

Zwillinge auf Tinder: Tipp von Lisa Stardust

Wenn dein neuer Tinder-Crush mit deinen Witzen mithalten kann, dann hat die sich anbahnende Beziehung das Potenzial für mehr. Lass ihn seinen Humor und seine Konversationsfähigkeiten zeigen, wenn er sich mit dir unterhält.

Krebs auf Tinder: Tipp von Lisa Stardust

Es ist wichtig, dass du deine Absichten direkt zum Ausdruck bringst – vor allem, weil dein Selbstvertrauen auf dem Höhepunkt ist. Zögere nicht, direkt zu sein und die Initiative zu ergreifen, wenn es darum geht, eine erste Nachricht an ein Match zu senden, einen Video-Chat oder ein Treffen „in real life“ vorzuschlagen (beachte dabei diese Sicherheitstipps).

Löwe auf Tinder: Tipp von Lisa Stardust

Du hast die Fähigkeit, andere zu verzaubern. Du bist leidenschaftlich und kannst deine Gefühle mit Begeisterung und Verlangen herausbrüllen. Überlege dir, den Explore-Bereich von Tinder zu nutzen, um deine große Energie in bewusste Räume zu lenken.

Jungfrau auf Tinder: Tipp von Lisa Stardust

Der Inkognito-Modus auf Tinder gibt dir die Möglichkeit, aktiv und anonym zu bleiben. Dieses Tool ist im Moment perfekt für deine Dating-Bedürfnisse, da du nicht in der Stimmung für Smalltalk bist – es sei denn, es geht um jemanden, der dich interessiert und neugierig macht.

Waage auf Tinder: Tipp von Lisa Stardust

Deine Freund:innen können dir sehr gut dabei helfen, eine potentielle Liebe zu finden. Schließlich kennen sie dich sehr gut und wollen nur das Beste für dich. Zögere nicht, sie nach ihrer Meinung zu einem neuen Tinder-Match zu fragen, bevor du dich auf ein Date begibst.

Skorpion auf Tinder: Tipp von Lisa Stardust

Dein Streben nach beruflichem Erfolg, lässt nicht viel Zeit für Spaß – es sei denn, du lässt es zu. Vergiss nicht, dass das Leben ein einziger großer Balanceakt ist. Es ist wichtig, ein oder zwei soziale und romantische Dates pro Woche einzuplanen.

Schütze auf Tinder: Tipp von Lisa Stardust

Bei deinem idealen Date möchtest du ein Abenteuer in einem Escape Room, einem Vergnügungspark oder bei einem Kochkurs erleben. Diese Aktivitäten werden dir helfen, dich besser kennenzulernen und Erinnerungen zu schaffen – also nichts wie raus!

Steinbock auf Tinder: Tipp von Lisa Stardust

In dir braut sich gerade eine innere Spannung zusammen. Einerseits sehnst du dich nach einem Sommerflirt. Auf der anderen Seite genießt du das Single-Leben. Du musst dich nicht sofort festlegen. Du kannst jederzeit zwanglos ausgehen, um neue Leute kennenzulernen und tolle Erfahrungen zu machen. Die Entscheidung, eine Beziehung ohne Schubladendenken zu erkunden, ist nichts, wofür man sich schämen oder was man verbergen müsste!

Wassermann auf Tinder: Tipp von Lisa Stardust

Auch wenn du kein protziger Mensch bist, solltest du dein Tinder-Profil mit Bildern aktualisieren, die deinen einzigartigen Stil und deine Kreativität unterstreichen. Schnapp dir die Fotos vom gestrigen Konzert oder vom wöchentlichen Salsa-Kurs und verpasse deinem Profil die dringend benötigte Auffrischung.

Fische auf Tinder: Tipp von Lisa Stardust

Hör auf, dich unter Wert zu verkaufen, und schick der Person, in die du verknallt bist, ein Super-Like. Du wirst sehen, dass sie super entspannt und cool ist, und wahrscheinlich wird sie deine Bewunderung und dein Interesse erwidern. Lass dich nicht von deiner Unsicherheit aufhalten.