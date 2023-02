Tinder verrät: Immer mehr Nutzer daten nüchtern – das steckt hinter dem „Dry Dating“-Trend

Goodbye Hangover! Immer mehr Menschen machen mit beim „Dry January“ und verzichten vier Wochen lang auf Alkohol. Neben dem Kater am nächsten Morgen gibt es weitere Vorteile, auf Alkohol zu verzichten: Der Blutdruck sinkt, die Leber kann sich erholen und man schläft besser. Klar soweit!

Tinder hat außerdem festgestellt: Singles wollen mehr Authentizität und einen klaren Kopf beim Dating und bevorzugen immer häufiger „Dry Dates“ – also alkoholfreie Treffen. Mehr als 25 % der 18-25 Jährigen auf Tinder gaben an, dass sie im Vergleich zum vergangenen Jahr bei Dates weniger trinken und 72 % der Mitglieder gaben an, dass sie nur gelegentlich oder gar nicht trinken.

Tinder klärt auf, welche Vorteile der neue Dating-Trend hat, welche gesunden Alternativen gegen die Aufregung beim ersten Treffen helfen und liefert Inspirationen für das erste Date:

Alkohol verzerrt nicht nur unsere eigene Wahrnehmung, sondern auch unser Verhalten. Wer will das schon beim Kennenlernen eines potenziellen neuen Partners? Beim Dry Dating sind wir ganz wir selbst, halten unsere Gedanken in Schwung und können das Gespräch mit unserem Date genießen. Auch unsere Augen und unser Verstand sind geschärft, sodass wir Red Flags noch schneller erkennen.

Daten ohne Alkohol: Vier Alternativen zum Trinken

More Espresso, less Depresso

Du kennst den besten Kaffee der Stadt? Dann zeig deinem Date dein Lieblingscafé oder holt euch einen Kaffee to go und macht einen Spaziergang oder die 10.000 Schritte-Zählen Challenge zusammen.

Du kennst den besten Kaffee der Stadt? Dann zeig deinem Date dein Lieblingscafé oder holt euch einen Kaffee to go und macht einen Spaziergang oder die 10.000 Schritte-Zählen Challenge zusammen. Neujahrsvorsätze umsetzen

Zusammen fällt es immer leichter, Vorsätze umsetzen. Schnapp dir dein Date und macht die nächste Gym-Session einfach zusammen. Sport im Doppel lohnt sich auch doppelt: Neben der Verbesserung der eigenen Fitness machen die beim Sport ausgeschütteten Endorphine glücklich und stärken zusätzlich die Bindung zwischen euch.

Zusammen fällt es immer leichter, Vorsätze umsetzen. Schnapp dir dein Date und macht die nächste Gym-Session einfach zusammen. Sport im Doppel lohnt sich auch doppelt: Neben der Verbesserung der eigenen Fitness machen die beim Sport ausgeschütteten Endorphine glücklich und stärken zusätzlich die Bindung zwischen euch. Etwas Kulturelles unternehmen

Jedes fünfte Tinder-Mitglied hat Bock auf kulturelle Dates wie einen Besuch im Museum. Kultur-Dates sind nicht nur gut für die Allgemeinbildung, sondern liefern auch jede Menge Futter für Gesprächsstoff – so kickst du die Langeweile aus deinen Dates.

Jedes fünfte Tinder-Mitglied hat Bock auf kulturelle Dates wie einen Besuch im Museum. Kultur-Dates sind nicht nur gut für die Allgemeinbildung, sondern liefern auch jede Menge Futter für Gesprächsstoff – so kickst du die Langeweile aus deinen Dates. Lunch & Brunch

Typische Restaurantbesuche am Abend sind 08/15. Starte doch mal mit deinem Date bei Pancakes in den Tag oder verbringt die Mittagspause gemeinsam bei einem Lunch-Date.

Tinder-Dates: Vier Tipps gegen Aufregung

Für jeden ist das erste Date nervenaufreibend, die Hände werden schwitzig und das Herz klopft. Diese vier Tipps helfen gegen die Aufregung, ganz ohne Wein, Bier & Co. als flüssigen Ego-Boost: