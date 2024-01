Wetter in NRW: Wolken und Regen bis Ende der Woche

Nordrhein-Westfalen erwartet in den kommenden Tagen ein Mix aus Wolken, Regen und Wind. Am Donnerstag sei es zunächst stark bewölkt bis bedeckt, prognostizierte der Deutsche Wetterdienst in Essen am Mittwoch. In der Nacht zu Donnerstag überquere dann eine Kaltfront NRW.

„Morgen in den Frühstunden bis in den Vormittag rein bekommen quasi alle einmal ein bisschen Regen ab“, sagte eine Sprecherin. Die Front ziehe dann aber ab – und dann komme auch mal die Sonne durch. Der restliche Tag sei dann „recht ruhig“.

Am Freitag könne es in NRW erneut in der Frühe regnen – aber voraussichtlich eher konzentriert im Nordosten. Gleichzeitig frische der Wind auf. „Aber nichts Dramatisches“, sagte die Sprecherin.

>> ÖPNV-Streik in NRW am Freitag: 5 Tipps, wie ihr trotzdem ans Ziel kommt <<

Vor allem das Wetter am Freitag könnte für viele Menschen auf dem Weg zur Arbeit relevant werden. Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs müssen dann nämlich mit erheblichen Einschränkungen bei Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen rechnen. In vielen kommunalen Verkehrsbetrieben hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. S-Bahnen sind nicht von den Warnstreiks betroffen.

dpa