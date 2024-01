Protest gegen die AfD: Diese Demos finden am Wochenende in NRW statt

In ganz Nordrhein-Westfalen kommt es dieser Tage zu Protesten gegen die Alternative für Deutschland (AfD), die neben der CDU und einigen Unternehmen an einem Treffen in einem Hotel in Potsdam teilnahm. Dort wurden Deportationspläne besprochen, die vom „Correctiv“-Recherchenetzwerk aufgedeckt wurden.

Diverse Gruppen und Vereine haben zu Kundgebungen und Demonstrationen aufgerufen. In Köln waren bereits unter der Woche 30.000 Menschen auf der Straße, auch in Düsseldorf kam es bereits zu einer spontanen Demo vor dem Justizministerium.

NRW-weit sollen an diesem Wochenende in vielen Städten weitere Demonstrationen folgen. Wir geben euch eine Übersicht.

Diese Demonstrationen finden in Düsseldorf statt

Am 27. Januar wird es in Düsseldorf zu einer großen Demonstration gegen Rassismus und Rechtsextremismus kommen. Dazu aufgerufen haben verschiedene Bündnisse in der Landeshauptstadt. Weitere Informationen dazu findet ihr hier!

Diese Demonstrationen finden in Köln statt

In Köln sind für Sonntag ab 12 Uhr gleich zwei Veranstaltungen geplant. Vom Albert-Magnus-Platz startet das „Bündnis für Demokratie“ durch die Innenstadt zur Deutzer Werft. Dort soll gleichzeitig die Demonstration von „Köln stellt sich quer“ und „Arsch huh“ stattfinden. Letztlich sollen beide Demonstrationen zusammengeführt werden. Weitere Informationen dazu findet ihr hier!

Diese Demonstrationen finden am Freitag (19. Januar) statt

In Bielefeld kommt es am Freitag ab 17 Uhr zu einer Demonstration, bei der mit etwa 1000 Teilnehmern gerechnet wird. Unter anderem haben „Fridays for Future“ (FFF) und Jugendverbände, unter anderem vom BUND und dem DGB, dazu aufgerufen.

Um 19 Uhr startet eine Demonstration in Bochum . Dort sollen laut Polizei ca. 1000 Teilnehmer erwartet werden.

Auch in Münster gibt es am Freitag eine Demonstration ab 18 Uhr.

In Wuppertal-Barmen haben die SPD, die CDU und die FDP zu einer Kundgebung unter dem Motto „Für Freiheit und Demokratie" eingeladen.

Am Niederrhein in Nettetal bei Viersen wollen Menschen am Freitag durch die Stadt ziehen.

Weitere Demonstrationen und Kundgebungen finden statt in: Lüdenscheid (16 Uhr) Minden (17 Uhr) Detmold (17 Uhr) Jülich (17.30 Uhr) Gummersbach (18.30 Uhr)



Diese Demonstrationen finden am Samstag (20. Januar) statt

In Dortmund möchte ein breites Bündnis unter dem Motto „Das neue Braun ist blau“ demonstrieren. Initiator ist der Dortmunder Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus. Vor allem Sozialverbände, Bildungseinrichtungen, kirchliche und gewerkschaftliche Organisationen und weitere zivilgesellschaftliche Projekte gehören dem Bündnis an.

In Bergisch-Gladbach ist eine Demonstration für 11 Uhr angekündigt.

ist eine Demonstration für 11 Uhr angekündigt. Weitere Demonstrationen und Kundgebungen finden statt in: Gladbeck , (11 Uhr) Recklinghausen (11 Uhr) Bottrop (11 Uhr) Lippstadt (11 Uhr)



Diese Demonstrationen finden am Sonntag (21. Januar) statt

Kleve

Detmold (13 Uhr)

Diese Demonstrationen finden am Montag (22. Januar) statt