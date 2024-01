Fotos: Demos gegen AfD in NRW – 100.000 Menschen demonstrieren in den Städten

Mehr als 100.000 Menschen haben am Wochenende in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen gegen die AfD demonstriert. So gingen etwa in Köln, Dortmund, Bonn, Recklinghausen und Bochum jeweils Tausende und teils Zehntausende gemeinsam auf die Straße, um gegen Rechts zu protestieren. Wir zeigen euch die Fotos von den größten Aufständen in NRW.

dpa