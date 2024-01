Düsseldorf: Anti-AfD-Demo auf Rheinwiese verlagert – 30.000 erwartet

Am Samstag, dem 27. Januar, soll es in Düsseldorf zu einer großen Demonstration gegen Rassismus und Rechtsextremismus kommen. Dazu aufgerufen haben verschiedene Bündnisse, Bands und Prominente in der Landeshauptstadt. Aufgrund des überwältigenden Zuspruchs, musste das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ die angemeldete Zahl bereits auf 30.000 nach oben korrigieren – aufgrund der zu erwartenden Menschenmassen weicht man nun vom Johannes-Rau-Platz auf die Oberkassler Rheinwiesen aus.

Start der Demonstration wird das DGB-Haus in der Friedrich-Ebert-Straße sein – ganz in der Nähe vom Düsseldorfer Hauptbahnhof. Los geht es dort am Samstag, 27. Januar, um 12 Uhr. Danach ziehen die Teilnehmer dann in Richtung Rheinwiese über die Kniebrücke, welche nach Angaben der Stadt gesperrt werden soll.

Demo in Düsseldorf: OB Keller und Prinzenpaar auf der Bühne

Ab 14.30 Uhr werden auf der Bühne an den Rheinwiesen dann einige prominente Redner erwartet. Oberbürgermeister Stephan Keller will das Wort an die Menge ebenso richten, wie das Düsseldorfer Prinzenpaar. Nach Informationen von Antenne Düsseldorf wird außerdem die Deutsche Oper am Rhein vor Ort sein. Denkbar sei zudem ein ganz besonderer Band-Auftritt.

Nach den Recherchen des „Correctiv“-Netzwerks und den Enthüllungen, nach denen sich Politiker der CDU und AfD sowie Unternehmer in einem Hotel in Potsdam trafen, um Pläne zur Remigration zu beschließen, wächst der Widerstand in der Bevölkerung. Etliche Demonstrationen gegen Rechts wurden bereits auf den Weg gebracht – so auch am vergangenen Wochenende in Düsseldorf, wo bei einer spontanen Demonstration vor dem Justizministerium bereits 650 Menschen zusammen kamen.

Linke und bürgerliche Gruppen rufen zum Protest auf

Die „Rheinische Post“ zitiert den Aufruf vom Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ wie folgt: „Das Treffen von Geldgebern, AfD-Funktionären und Führungsfiguren aus der extrem rechten Szene sorgte in den letzten Tagen für großes Entsetzen. Offen wurde bei dem Zusammentreffen darüber spekuliert, wie man nach einer Machtübernahme durch die Rechte Menschen ohne deutschen Pass oder Deutsche mit Migrationsgeschichte zur ‚Remigration‘ in ihre vermeintlichen Herkunftsländer zwingen könne.“

Das Bündnis DSSQ setzt sich aus vornehmlich linken Initiativen und Gruppen zusammen und setzt sich gegen Rassismus ein. Daher bittet Oliver Ongaro von DSSQ darum, nun nicht mehr mit dem Finger zu zeigen, wer Schuld am Erstarken der AfD haben könnte. Vielmehr müsse man nun zusammenstehen und für Demokratie eintreten.

Laut der Düsseldorfer DGB-Regionalgeschäftsführerin Sigrid Wolf schließt sich wahrscheinlich auch der „Düsseldorfer Appell“ der Demonstration an. Dieser wurde bereits 1991 gegründet als Antwort auf viele ausländerfeindliche Übergriffe zu jener Zeit. Beim „Düsseldorfer“ Appell handelt es sich aber nicht um eine eher linke Gruppierung, sondern um ein bürgerschaftliches Bündnis gegen religiösen und politischen Extremismus, Antisemitismus und Rassismus.

Wo wird heute und am Wochenende gegen die AfD protestiert?

