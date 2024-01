In ganz Deutschland finden aktuell Tag für Tag Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und Faschismus statt. Auch in Düsseldorf wird es am Samstag, den 27. Januar, eine Demo geben. Dafür wurden bereits 30.000 Teilnehmer bei der Polizei angemeldet, wie Oliver Ongaro, Organisator und Mitglied des Bündnisses „Düsseldorf stellt sich quer“, bei „t-online“ erklärte.

Grund für die Demonstrationen ist nach wie vor das Treffen von Politikern der AfD, der CDU sowie Unternehmern in Potsdam, welches vom Recherchenetzwerk „Correctiv“ aufgedeckt wurde. In Düsseldorf haben neben dem Bündnis auch viele Sportvereine, wie etwa die Fortuna, die Düsseldorfer EG und Rhein Fire, zur Demonstration aufgerufen.

Geben die Broilers ein Konzert auf der Düsseldorfer Anti-AfD-Demo?

Neben dem Prinzenpaar haben sich weitere Größen der städtischen Gesellschaft angekündigt – so auch die Toten Hosen, die allerdings ohne ihren Frontmann Campino vor Ort sein wollen. Doch die Toten Hosen sind nicht die einzige Band, die sich angekündigt haben.: Es geht das Gerücht herum, dass die Broilers womöglich spontan ein Konzert spielen könnten.

Denn auch Broilers-Frontmann Sammy Amara machte auf seinem Instagram-Kanal mobil. Dazu gab es ein Video des Tracks „Alice und Sarah“, der auf AfD-Chefin Alice Weidel und ihre Partnerin anspielt. Im Refrain des Lieds heißt es: „Hol‘ deine Frau ab, Sarah / Sie redet wieder Nazidreck / Nimm sie fest in den Arm / Nimm ihr die Streichhölzer weg.“

Demo zieht vom DGB-Haus zu den Rheinwiesen

Starten wird die Demo am 27. Januar am DGB-Haus auf der Friedrich-Ebert-Straße um 12.45 Uhr. Von dort soll es zu den Rheinwiesen gehen. Dort soll unter anderem Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller (CDU) gegen 14.30 Uhr sprechen. Zunächst war geplant, dass Keller auf dem Johannes-Rau-Platz spricht.

Auch die stellvertretende Vorsitzende des DGB NRW Anke Unger wird auf den Rheinwiesen dabei sein. Sie sagte über die Demonstration: „Die AfD ist eine menschenfeindliche Partei, die auf Spaltung setzt und unsere Demokratie mit Füßen tritt. Deshalb ist es wichtig, dass nun überall im Land die Menschen aufstehen, demonstrieren und den Rechten die Rote Karte zeigen. Dass dabei ganz viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen gemeinsam Flagge zeigen, ist ein großartiges Signal.“

