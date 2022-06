Parookaville-Line-up komplett – nur wichtigster Slot noch unbesetzt

In einem Monat öffnet Parookaville nach der langen Corona-Pause wieder seine Pforten. Nun ist das Line-up für die Festival-Ausgabe 2022 komplett – zumindest fast.

Stück für Stück haben die Parookaville-Veranstalter in den vergangenen Wochen und Monaten das Line-up bekanntgegeben. Nach der letzten Verkündung Ende Mai waren nur noch ganz wenige Slots unbesetzt – allen voran auf der Brainwash-Stage und in der Casa Bacardi.

Wer bei der letzten regulären Parookaville-Ausgabe dabei war, dürfte diese beiden Bühnen kennen. Sie richten sich vor allem an Festival-Gäste, die den beherrschenden EDM-Klängen (für einen Moment) entkommen wollen: Im musikalischen Waschsalon Brainwash – Schaum inklusive – treten in diesem Jahr unter anderem Ballermann-Ikone Mia Julia, Blümchen, Eko Fresh oder die 257ers auf, die 2019 auf der Bill’s Factory für einen der spektakulärsten Momente der Parookaville-Geschichte sorgten.

Damals mit dabei: die Brasspop-Band Querbeat – die es nun erneut auf der zweitgrößten Bühne des Festivals zu sehen geben wird. Bevor sie am Sonntag die Bill’s Factory wieder in ein Tollhaus verwandeln, treten der Comedian Özcan Cosar und Alexander Marcus auf. In der Casa Bacardi bekommen die Besucher unter anderem HUGEL zu sehen.

Parookaville 2022: Wer ist Closing-Act auf der Mainstage?

Damit steht das rund 500 Künstler große Line-up für Parookaville 2022 fest. Wobei: Ganz stimmt das nicht. Denn: Der Closing-Act auf der Mainstage am Sonntag fehlt noch – traditionell eines der Highlights des Festival-Wochenendes in Weeze. 2019 trat DJ Snake zum Abschluss auf, 2018 der Niederländer Hardwell und 2017 David Guetta. Wir dürfen also gespannt sein, welchen Hochkaräter die Organisatoren diesmal aus dem Hut zaubern!

Mehr zu Parookaville: