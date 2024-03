Kinderdreigestirn im Kölner Karneval 2025: Infos zur Bewerbung

Nach der Session ist vor der Session und das gilt auch für die jecken Pänz! Ab sofort können sich alle Kölner Kinder bewerben, die Prinz, Bauer und Jungfrau im Kölner Kinderdreigestirn 2025 werden möchten.

Bewerbung für das Kinderdreigestirn 2025: Wann endet die Frist? Was sind die Bedingungen?

Mitmachen können alle, die jetzt im zweiten oder dritten Schuljahr sind und Spaß am Fastelovend haben. Die Bewerbungsfrist endet am Ostersonntag (31. März), die Mitgliedschaft in einer Karnevalsgesellschaft ist nicht notwendig.

>> Elitäres Hobby: Kinderjungfrau Benedikta (9) spielt schon Golf <<

Ganz nach dem Motto „FasteLOVEnd – Wenn Dräum widder blöhe“ (hier mehr zum neuen Sessionsmotto nachlesen) schaffen die Pänz sich ihre ganz eigene Traumwelt. Zusammen mit den Pagen und Gardisten zieht das Kölner Kinderdreigestirn durch Pfarrheime, Kindergärten und Festsäle. Auf kleinen und auf großen Bühnen vermitteln sie das kölsche Fasteleer. Bei rund 120 Auftritten stehe die Lust am Karnevalfeiern und die Neugier auf jecke Momente im Vordergrund, so das Festkomitee Kölner Karneval in einer Pressemitteilung.

>> Jungfrau, Bauer, Prinz? Diese historische Bedeutung steckt hinter dem Dreigestirn <<

„Für uns ist der Spaß am Fastelovend am wichtigsten, wir wollen das Fest auch den Kleinsten unserer Stadt nahebringen. Das Kölner Kinderdreigestirn und die Pagen und Gardisten erleben eine einmalige Zeit, und die Erinnerungen daran werden ihnen lange erhalten bleiben“, so Christine Flock, Festkomitee-Vizepräsidentin und zuständig für den Kinder- und Jugendkarneval.

Kinderdreigestirn: Pänz bekommen Tanz- und Gesangstraining

Schon die Vorbereitungszeit gebe tiefe Einblicke hinter die Kulissen des Karnevals und halte zum Beispiel kindgerechtes Tanz- und Gesangstraining für das Trio bereit. Traditionell nehmen die drei auch einen speziell für das Kinderdreigestirn geschriebenen Song auf, der sich um das aktuelle Sessionsmotto dreht.

>> Wichtiger Termin: Kinderdreigestirn besuchte den Bundestag in Berlin <<

Kinderdreigestirn 2025: Wie läuft die Bewerbung ab?

Bei der Gestaltung der Bewerbung können die Pänz ihrer Fantasie freien Lauf lassen: Ob malen oder schreiben, mit Glitzer oder Konfetti – alles ist erlaubt! Anders als beim großen Dreigestirn können die jungen Jecken sich unabhängig voneinander für eines der drei Ämter bewerben. So hat jedes Kind die Chance, Kinderprinz, Kinderbauer und Kinderjungfrau zu werden!

Die Bewerbungen sollten an folgende Adresse gesandt werden: Festkomitee Kölner Karneval, Christine Flock, Maarweg 134, 50825 Köln oder per Mail an christine.flock@koelnerkarneval.de. Auch bei Fragen können Interessierte sich an Christine Flock wenden.