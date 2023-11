11.11. in Köln: Immer mehr Müll bei Aufräumarbeiten nach Karnevalsstart

Wie erwartet war zum Sessionsauftakt am 11.11. in Köln enorm viel los. Entsprechend viel Müll fiel auch in diesem Herbst wieder für die Kölner AWB an. Dabei soll die Menge an liegengebliebenem Unrat sogar die Menge aus dem vergangenen Jahr überstiegen haben.

Knapp 300 Mitarbeiter des Kölner Abfallentsorgers waren bei den Aufräumarbeiten am Sonntag in der Domstadt unterwegs. Unterstützt wurden die Reinigungskräfte dabei von rund 130 Fahrzeugen.

Warum überhaupt so viel Müll anfiel, lässt sich leicht erklärten. Laut Polizei und der Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe waren beim Sessionsauftakt in diesem Jahr noch mehr Menschen als im vergangenen Jahr vor Ort. Dafür sorgte vor allem, dass der Termin in diesem Jahr auf einen Samstag fiel und dass sich das Wetter entgegen aller Prognosen von seiner sonnigen Seite zeigte.

Glasbehälter der Kölner AWB wurden nicht genutzt

Dadurch fiel auch mehr Müll als im vergangenen Jahr an. So seien vor allem die Grünflächen von einer großen Menge Glas verschmutzt worden. Doch Scherben und zerbrochene Flaschen waren auch überall sonst an den Hotspots in großen Mengen vorhanden. Was vor allem die AWB ärgert, weil sie extra Glasbehälter hat aufstellen lassen, um der Unordnung zuvorzukommen.

Genutzt hat es am Ende nicht viel. Daher begannen die Aufräumarbeiten bereits in der Nacht zu Sonntag – allerdings auch nur mit großen Einschränkungen, denn viele Feiernde zogen noch durch die Straßen.