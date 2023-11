11.11. in Köln: So feiert Kölle den Karnevalsstart – die besten Bilder

Darauf hat die Domstadt sehnlichst gewartet: Der Karneval ist zurück in Köln! Pünktlich um 11.11 Uhr feiern am Samstag zehntausende Jecken den Start in die neue Session. Wir zeigen die Bilder der karnevalistischen Hotspots vom Zülpicher Viertel, über die Ringe, bis in die Altstadt.

Natürlich widmet Tonight News dem Karneval wieder große Themenschwerpunkte und liefert jede Menge Party-Fotos: Alle Beiträge zum Kölner Karneval findet ihr hier! Und wer mal schauen will, wie die Düsseldorfer den Rhein runter feiern, der findet hier die Partybilder der Landeshauptstadt.

