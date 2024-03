Nach Lukas Podolski: Jetzt wird auch Mitchell Weiser Gastronom in Köln

Erst kürzlich verglich Lukas Podolski (38) in einer Diskussion auf Youtube Döner- mit Pizza-Preisen. Der ehemalige FC-Kicker betreibt mehrere Döner-Restaurants in NRW, Rheinland-Pfalz und seit neuestem auch in Berlin. Der Kölner sorgte im Netz für Unmut, weil er Döner mit einer Pizza Margherita verglichen hatte, um seinen Dönerpreis von 7,90 Euro zu rechtfertigen (hier mehr lesen). Jetzt macht ausgerechnet ein weiterer ehemaliger FC-Profi mit einem Pizza-Business von sich reden – und sein Lokal befindet sich nur wenige hundert Meter entfernt von einer „Mangal x LP10“-Filiale.

Mitchel Weiser im Überblick

Aktuelles Team: SV Werder Bremen

Geburtsdatum: 21. April 1994

Geburtsort: Troisdorf bei Köln

Köln: Ex-FC-Star Mitchell Weiser steigt ins Gastro-Gewerbe ein

Ähnlich wie Lukas Podolski mit seinen Mangal-Filialen ist auch Mitchell Weiser kein Alleinunternehmer. Der 29-jährige Troisdorfer ist in das Business des Kölner-Pizza-Lokals „Razzo“ eingestiegen. Gemeinsam mit den „Razzo“-Gründern Ingo Noack und Verena Malta hat er Anfang des Jahres eine zweite Filiale in der Südstadt eröffnet. Im Herbst 2022 eröffnete das Pärchen Kölns erste vegane Pizzeria im Belgischen Viertel. Alles rund um das Konzept und die extravagante Speisekarte von „Razzo“ erfahrt ihr hier.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Razzo Vegan Pizza Bar🌸 (@razzo_veganpizza)

Der „Express“ berichtet nun über die Teilhaberschaft von Mitchell Weiser, der seit einem Faserriss 2017 selbst streng vegan lebe. Dementsprechend freue er sich, nun auch in Köln etwas zum veganen Leben beizutragen. Eine Döner-Filiale seines Ex-Kicker-Kollegen Lukas Podolski befindet sich nur 290 Meter entfernt von dem neuen „Razzo“-Standort in der Südstadt.

Konkurrieren wolle er laut eigenem Bekunden aber nicht mit Gastro-King Lukas Podolski: „Es soll kein Duell zwischen uns werden, aber ich glaube, dass die Pizza gut mithalten kann“, sagt der dreifache Deutsche Meister im „Express“. Mitchell Weiser weiter: „Wie der Döner schmeckt, kann ich aber auch gar nicht beurteilen, weil ich ja kein Fleisch mehr esse.“