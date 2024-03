Der Döner ist und bleibt eine feste Bank auf der Speisekarte deutscher Städte: Schon bald bekommt auch Düsseldorf weiteren Zuwachs aus der Promi-Döner-Schiene, diesmal in Form von „Baba’s Döner by Massiv“. Am Lokal am Worringer Platz 11, unweit des Düsseldorfer Hauptbahnhofs, findet sich bereits jetzt ein großes Werbebanner für den neuen Gastrobetrieb.

Zugegeben: Massiv ist nicht ganz so bekannt wie Lukas Podolski, der mit seinem Döner-Imperium „Mangal x LP10“ bereits für ordentlichen Medienrummel gesorgt hat. Hinter dem Star-Rapper mit palästinensischen Wurzeln verbirgt sich der 41-jährige Wasiem Taha. Aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, lebt er seit 2005 in Berlin-Wedding – und ist neben der Musik vielen vor allem mit seinem Auftritt in der Fernsehserie „4 Blocks“ in Erinnerung geblieben, wo er den Latif Hamady verkörperte.

„Baba’s Döner“ expandiert mit Promi-Power

Für seinen knuffig mit einem Löwen illustrierten „Baba’s Döner“ setzt Massiv auf weitere Promi-Power: Wenn Stars wie Haftbefehl und Co. beim Opening vorbeischauen, stilecht inklusive „Döner für 1 Cent“-Schnupperaktion, scheint der Hype nicht lange auf sich warten zu lassen. Über 26.000 Follower verbucht der Social Media-Auftritt bereits bei Instagram, seit 2023 sprießen die Filialen in vielen deutschen Städten aus dem Boden. Hauptstandort bleibt weiterhin Berlin, hier findet sich „Baba’s Döner“ in Charlottenburg (Uhlandstraße 157), Wedding (Müllerstraße 47a) und in Kreuzberg (Kottbusser Damm 12).

Am 8. März 2024 ist die Eröffnung in München soweit, in NRW findet sich „Baba’s Döner“ seit September 2023 bereits in Dortmund. Und bald stößt Düsseldorf dazu: Wo kürzlich noch die Shisha-Bar „La Parisienne“ untergekommen ist, macht aktuell ein großes Werbeplakat auf „Baba’s Döner“ aufmerksam. Die Location am Worringer Platz 11 liegt in direkter Nachbarschaft zu einigen der angesagtesten Döner-Buden der Stadt: Saray, Haus des Döners, Yede-Gör und Co. sorgen hier seit unzähligen Jahren für steten Fladenbrot-Nachschub.

Wann öffnet „Baba’s Döner“ in Düsseldorf?

Ob sich „Baba’s Döner“ hier behaupten kann, wird die Zeit zeigen müssen. Bezüglich eines genauen Eröffnungstermins in der NRW-Landeshauptstadt herrscht aktuell noch Unklarheit.

Laut Informationen der „Rheinischen Post“ wird der Dönerladen in Düsseldorf übrigens nicht direkt von Massiv betrieben, sondern von einem Franchise-Partner, der für den Aufbau der Location über 100.000 Euro Eigenkapitel aufbringt. Zudem soll auch eine Lizenzgebühr in ungenannter Höhe an „Baba’s Döner“ fließen.