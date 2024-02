Düsseldorfer Döner mit am günstigsten – Kunden trotzdem unzufrieden

Vielerorts müssen Kunden mittlerweile um die 8 Euro für einen saftigen Döner berappen. Allen voran bei Lukas Podolskis Kette Mangal x LP10 legen Kunden stolze Summen für einen anatolischen Fleisch-Sandwich auf den Tresen. Hier kostet der Döner 7,90 Euro – für den ehemaligen FC-Kicker noch zu wenig (hier mehr lesen)!

Düsseldorfer müssen durchschnittlich aber glücklicherweise weniger als 7,90 Euro für einen Döner bezahlen. Das hat kürzlich eine Lieferando-Studie ergeben. Laut dieser ist der Düsseldorfer Döner sogar günstiger geworden. Im Januar 2024 kostete er durchschnittlich „nur“ 7,10 Euro. Zum Vergleich: Im Juli 2023 lag der Durchschnittsdönerpreis noch bei 7,44 Euro in Düsseldorf. Der Preis ist also um 4,6 Prozent gesunken.

>> Dönerpreis-Index in Düsseldorf: Hier gibt es günstigen Kebap <<

In Düsseldorf ist der Döner mit am günstigsten

Nun zählt Nordrhein-Westfalens Hauptstadt zu den preisgünstigsten Döner-Städten Deutschlands, wobei nur Dortmund und Nürnberg derzeit noch günstigere Preise bieten.

Während anderswo die Inflation stark spürbar ist, steigen die Preise für Döner in einigen Städten deutlich an. In Köln zum Beispiel haben sich die Preise innerhalb eines halben Jahres auf fast acht Euro erhöht, während Düsseldorf nur knapp über sieben Euro liegt. Essen hat Düsseldorf mit einer Preissteigerung von über zehn Prozent mittlerweile überholt, und auch in Dortmund, obwohl immer noch günstiger als Düsseldorf, steigen die Preise um sechs Prozent.

Diese deutsche Stadt hat die meisten Dönerbuden

Wie eine frühere Studie von Lieferando ergeben hatte, seien die Düsseldorfer dafür aber auch mit der Qualität ihrer Döner vergleichsweise unzufrieden. Viele Restaurants schnitten mit nur vier von fünf möglichen Sternen ab. In Köln zeigte man sich zufriedener mit dem Geschmack der Döner. Laut Lieferando befinden sich die meisten Dönerbuden übrigens in Dresden (Sachsen). Die Hansestadt Hamburg habe der Erhebung nach eine niedrige Dönerbudendichte.