Köln

Eurowings-Streik am Flughafen Köln/Bonn: Diese Flüge fallen am 6. Oktober aus

5. Oktober 2022

Der Flughafen Köln/Bonn rechnet im Laufe der Herbstferien mit einem immens hohen Aufkommen von Abfluggästen. Damit nicht genug: Am Donnerstag, 6. Oktober, kommt noch ein Pilotenstreik der Lufthansa-Tochter Eurowings dazu. Welche Flüge ausfallen werden, und was im Falle des Falls in Puncto Fluggastrechte zu tun ist, erfahrt ihr hier.