Streik in NRW: Weitere Ausfälle im Nahverkehr bis März angekündigt

Keine leichte Zeit für Pendler in NRW: Nachdem es in erst in den Niederlanden zu massiven Streiks und Protestaktionen im Nah- und Fernverkehr kam, zieht nun auch Deutschland nach.

Der Hintergrund: Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern höhere Gehälter für ihre 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst, zu denen auch zahlreiche Arbeitnehmer im ÖPNV gehören.

Da erste Verhandlungen am 24. Januar erfolglos blieben, kündigte Verdi-Chef Frank Werneke an, dass Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Wochen mit Protestaktionen von Beschäftigten rechnen müssen.

Streik in NRW: Wo wird Verdi streiken?

Erste Warnstreiks wurden von der Gewerkschaft bereits angekündigt und durchgeführt. So standen am Donnerstag (9. Februar) Busse und Bahnen in folgenden Städten still:

Dortmund

Castrop-Rauxel

Lünen

Laut eigenen Angaben hatte Verdi rund 1800 Mitarbeitende des Dortmunder Verkehrsbetrieb DSW21 zum Streik aufgerufen. Die Protestaktion dauerte vom frühen Donnerstagmorgen (ca. 3.30 Uhr) bis in die Nacht zu Freitag (ca. 1.30 Uhr) an. „Die Streikmaßnahmen werden den Nahverkehr in Dortmund komplett stilllegen“, hieß es seitens Verdi. Mit dem Betriebsstart am Freitag werden die Fahrzeuge dann aber wieder rollen.

Von den Ausfällen waren auch die NachtExpress-Linien von DSW21, die um 0.15 Uhr oder 0.45 Uhr vom zentralen Ausgangspunkt „Reinoldikirche“ in alle Dortmunder Stadtteile starten, betroffen. Die von DSW21 in den Nachbarstädten Castrop-Rauxel (480, 481, 482 und NE11) und Schwerte (430, 435 und NE25) betriebenen Buslinien fuhren ebenfalls nicht.

Auch im bergischen Städtedreieck hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Nahverkehrs dazu aufgerufen ihre Arbeit niederzulegen. Geplant seien ganztägige Streiks am Donnerstag (9. Februar) und Freitag (10. Februar). Konkret betreffen die Protestaktionen folgende Städte:

Solingen

Remscheid

Wuppertal

Die Stadtwerke Wuppertal gehen davon aus, dass der Busverkehr in der Großstadt zum Erliegen kommt. Auch die Schwebebahn werde nicht wie gewohnt fahren.

Streik in NRW: Jetzt auch Streiks in Düsseldorf und Umgebung

Auch im Raum Düsseldorf müssen Pendler Geduld mitbringen: Wie die Rheinbahn berichtet, kommt es am Donnerstag (9.Februar) und Freitag (10. Februar) ganztägig zu Gewerkschaftsstreiks. Der Streik wird in der Nacht zu Donnerstag um 3 Uhr beginnen und 48 Stunden lang andauern. Nicht alle Bereiche werden aber volle zwei Tage bestreikt. Während dieser Zeit werden keine U-Bahnen, Straßenbahnen und nur sehr wenige Busse fahren. Betroffen ist das gesamte Bedienungsgebiet der Rheinbahn. Dieses umfasst folgende Städte:

Düsseldorf

Kreis Mettmann

Meerbusch

Zudem sind Bahn- und Bus-Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen vom Streik betroffen.

Eine Verdi-Bezirkssprecherin in Düsseldorf bestätigte am Donnerstagmorgen, dass Beschäftigte dem Aufruf gefolgt seien. Haltestellen waren am frühen Morgen menschenleer. Auf Anzeigentafeln war deutlich „!!! Streik !!!“ zu lesen.

Die Rheinbahn empfiehlt Fahrgästen, sich vor Fahrtantritt über Alternativen zu informieren und falls möglich auf die S-Bahnen sowie Regionalzüge der Deutschen Bahn umzusteigen. Diese sind von den Verdis Protestaktionen nicht betroffen. Die Kundencenter der Rheinbahn bleiben ebenfalls geschlossen.

Weitere Informationen erhalten Fahrgäste im Internet unter www.rheinbahn.de/streik oder unter der Servie-Hotline 0800-6504030. Auch auf den sozialen Netzwerken informiert die Rheinbahn über das aktuelle Geschehen.

Streik in NRW: Alternativen im Raum Düsseldorf

Trotz des Streiks versucht die Rheinbahn, auf einigen Linien Busfahrten möglich zu machen. Diese könnten von Fremd- und Tochterunternehmen übernommen werden. Gleichzeitig weißt die Rheinbahn darauf hin, dass es aufgrund der außergewöhnlichen Lage keine Gewähr gibt. Folgende Linien fahren im Raum Düsseldorf voraussichtlich im gewohnten Takt, aber nicht nach Fahrplan:

Linie O14 (TaxiBus mit Anmeldung): Ratingen-Breitscheid, Am Kessel, Mintarder Weg, An der Pönt, Krummenweg, Ratingen-Hösel S

Linie O19 (TaxiBus mit Anmeldung): Ratingen, Fliedner Krankenhaus, Lintorf, Rathaus, Ratingen Lintorf, Mörikestraße

Linie 751:Ratingen-Hösel S, Ratingen-Lintorf, D-Angermund S, D-Kaiserswerth, Klemensplatz

Linie 770:Velbert ZOB, Heiligenhaus, Ratingen-Hösel S

Linie 771: Velbert ZOB, Heiligenhaus, Ratingen Ost S, Ratingen Mitte

Linie 05: Erkrath S – Erkrath-Hochdahl S – Trills – Hochdahler Markt – Sandheide – Willbeck – Erkrath-Millrath S

Linie 06: Erkrath, Haus Brück – Erkrath S – Unterfeldhaus – Kempen – Hochdahler Markt – Erkrath-Millrath S

Linie 014 (TaxiBus mit Anmeldung): Ratingen-Breitscheid, Am Kessel – Mintarder Weg – An der Pönt – Krummenweg – Ratingen-Hösel S

Linie 019 (TaxiBus mit Anmeldung): Ratingen, Fliedner Krankenhaus – Lintorf, Rathaus – Ratingen -Lintorf, Mörikestraße

Linie SB51: D-Flughafen Bf – D-Nordfriedhof – Meerbusch-Büderich, Landsknecht U – Kaarster Bf

Linie 730: Freiligrathplatz U – Unterrath – Gerresheim – Eller – Reisholz – Benrath – Urdenbach, Südallee

Linie 746: Velbert ZOB – Wülfrath – Mettmann, Jubiläumsplatz – Mettmann-Stadtwald S

Linie 751: Ratingen-Hösel S – Ratingen-Lintorf – D-Angermund S – D-Kaiserswerth, Klemensplatz

Linie 770: Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen-Hösel S

Linie 771: Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen Ost S – Ratingen Mitte

Linie 782: D-Heinrich-Heine-Allee – Uni-Kliniken – Hilden, Gabelung – Hilden, Süd S – Solingen Hbf

Linie 785: D-Heinrich-Heine-Allee U – D-Reisholz S – Hilden Mitte – Hilden Süd S – Langenfeld-Richrath – Langenfeld S

Linie 831: Krefeld, HPZ Uerdingen – Krefeld, Uerdingen Bf – Meerbusch, Lank-Latum – Meerbusch, Haus Meer U

Linie 834: Oberkassel, Belsenplatz U – Nordfriedhof – Mörsenbroich – Düsseldorf Hbf

Streik in NRW: Protestaktionen auch in Bielefeld

Nach Angaben von Verdi waren auch für den Donnerstag Warnstreiks für Bielefeld angekündigt. Hier hieß es, dass der Fahrplan für Busse und Stadtbahnen „ausgesetzt“ werde. Pendler sollen „auf Alternativen“ zurückgreifen. Trotz der angespannten Lage wollte sich das ansässige Verkehrsunternehmen moBiel bemühen, auf den Stadtbahn- und den Bushauptlinien einen 30-Minuten-Takt aufrechtzuerhalten.

Streik in NRW: Rechte der Fahrgäste – das müsst ihr wissen

Wie die Rheinbahn berichtet, entfällt aufgrund des Warnstreiks die Mobilitätsgarantie an den Streiktagen auf den Linien des Verkehrsunternehmens. Doch was genau bedeutet das für die Fahrgäste? Bekommen Pendler nun ein kostenloses Taxi gestellt, um ihr Ziel doch noch zu erreichen?

Die Antwort auf diese Frage lautet leider: Nein. Laut der Verbraucherzentrale NRW bekommen betroffene Fahrgäste keine Taxikosten zurückerstattet. Eine Erstattung könne jedoch möglicherweise aus Kulanz erfolgen, heißt es. Außerdem stellt die Beratungsstelle noch einmal klar: „Bei einem Ausstand greifen weder die ‚Mobilitätsgarantie NRW‘ noch sonstige Garantien der Verkehrsunternehmen.“

Die Verbraucherzentrale betont zudem, dass Anfahrtswege zur Arbeit in der eigenen Verantwortung liegen. Konkret heißt das, sich Berufspendler bei Streiks selbstständig darum kümmern müssen, ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Wer seine Stelle nicht pünktlich erreicht, muss die versäumte Arbeitszeit nachholen oder für diese Zeit Urlaub oder Ausgleich zu nehmen. Wer kann, solle zudem von zu Hause arbeiten.

Informationen zu den Fahrgastrechten gibt es auch bei der Schlichtungsstelle Nahverkehr. Unter der Telefonnummer 0211/3809-380 erreichen Betroffene montags bis donnerstags von 10:00 bis 12:00 Uhr Fachleute, die weitere Fragen beantworten können.

Streik in NRW: Darum wird gestreikt

Die Gewerkschaften fordern für ihre Mitarbeitenden 10,5 Prozent, aber mindestens 500 Euro mehr Lohn. Außerdem fordert Verdi eine um 200 Euro höhere Ausbildungsvergütung. Zudem sollen Auszubildende unbefristet übernommen werden.

Die Forderung nach einer Lohnerhöhung von mindestens 500 Euro monatlich entspreche einer durchschnittlichen Lohnerhöhung um 15 Prozent und in den unteren Lohngruppen von bis zu 25 Prozent, betonten demgegenüber die Arbeitgeber. Bundesweit würde dies Mehrkosten von über 15 Milliarden Euro jährlich bedeuten.

Als Gründe für die angepassten Gehälter werden unter anderem die Folgen der Corona-Krise, die hohe Inflation und die allgemein gestiegenen Lebenshaltungskosten genannt. Eine erste Tarifrunde am 24. Januar in Potsdam war erfolglos geblieben.

Streik in NRW: Der erste Protesttag

Das befürchtete große Chaos im Nahverkehr blieb am Donnerstag glücklicherweise aus. Die meisten Fahrgäste hatten sich rechtzeitig über die Ausfälle und Alternativen informiert. Viele nutzten die Angebote der Deutschen Bahn oder Stiegen auf das Auto um. Einige blieben aber auch gänzlich zu Hause und arbeiteten am Streiktag im Home-Office.

Im besonders stark betroffenen Gebiet Düsseldorf, Solingen, Hilden, Ratingen blieben die Bahnsteige menschenleer. Auch hier waren viele Pendler gut vorbereitet und versuchten am Donnerstag erst gar nicht, den Nahverkehr zu nutzen. Am Hauptbahnhof in Düsseldorf wurde mit Handzetteln auf die wenigen Buslinien aufmerksam gemacht, die noch fuhren.

Ansonsten hatte der Warnstreik nur wenige Auswirkungen. Laut eines Sprechers der Düsseldorfer Polizei kam es lediglich an einigen neuralgischen Punkten zu einem leicht erhöhten Verkehrsaufkommen.

Streik in NRW: Diese Städte könnten bald auch betroffen sein

Ob es lediglich bei den Streiks im Raum Dortmund, Düsseldorf, Wuppertal und Bielefeld bleibt, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Weitere Streiks im ÖPNV wurden Seitens Verdi erst einmal nicht angekündigt.

Für Pendler im ganzen Bundesland wären weitere Proteste allerdings ein Desaster. Schließlich sind Busse und Bahnen für viele Menschen die einzige Möglichkeit, um zur Arbeit, Schule oder Universität zu kommen. Möglicherweise könnten die Streiks auch folgende Städte und Verkehrsbetriebe in NRW treffen:

Die Kölner KVB

Die Duisburger Verkehrsbetriebe DVG

Die Ruhrbahn in Essen und Bochum

Die SWK in Krefeld

Wie lange wird der Streik in NRW noch dauern?

Neue Verhandlungsrunden zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern stehen am 22. und 23. Februar an. Die wohl entscheidende dritte Verhandlungsrunde ist jedoch schon jetzt vom 27. bis 29. März geplant.

Wie Hagen Lesch vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) gegenüber der Rheinischen Post sagt, streikt sich Verdi „üblicherweise durch die Regionen und stellt immer wieder andere Berufsgruppen in den Vordergrund.“ Laut dem Experten seien an den Streiktagen stundenweise, aber auch ganztägige Streiks möglich. Außerdem betont er: „Ich bin skeptisch, ob es nach drei Runden schon eine Einigung gibt, die Fronten sind verhärtet.“

Sollten die Gewerkschaften unbefristet in den Streik gehen, führen sie zuvor eine Urabstimmung durch. Diese hatte es für Bund und Kommunen zuletzt im Jahr 2000 gegeben.

In Solingen dürfte es zudem in der kommenden zu Streiks bei Stadtverwaltung und Stadtwerken kommen. Da letztere unter anderem auch für den Nahverkehr in der Stadt und Umgebend zuständig sind, könnte es hier bald erneut zu Ausfällen im Nahverkehr kommen.

Streik in NRW: Auch diese Bereiche sind betroffen

Doch nicht nur Pendler müssen in den kommenden Wochen Geduld mitbringen. Die laufenden Verhandlungen betreffen unter anderem auch Erzieherinnen und Erzieher, Menschen in Pflegeberufen, Feuerwehrleute sowie Müllwerkerinnen und Müllwerker.

Welche Auswirkungen das auf die Städte und Kommunen haben könnte, zeigt der erst kürzlich stattgefundene Warnstreik der Post in NRW.

Neben Nordrhein-Westfalen sind auch die Bundesländer Berlin und Hessen von Streiks betroffen. Ab Freitag (10. Februar) soll zudem auch in Baden-Würtemberg gestreikt werden.